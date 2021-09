Britney et Sam sont partis en vacances avant l’audience – où Papa Spears a été suspendu en tant que tuteur.

Comme vous le savez, ce mercredi, la juge Brenda Penny a suspendu Jamie Spears en tant que tuteur de la succession de sa fille Britney – vous pouvez lire l’intégralité du rapport sur le lien.

Une source a déclaré à People que la chanteuse de 39 ans n’avait pas assisté à l’audience mercredi, car “elle est en vacances avec son fiancé Sam Asghari pour se détendre de tout ce drame juridique”.

“Britney et Sam sont actuellement hors de la ville en vacances”, a déclaré l’initié. “Elle voulait se débarrasser de tout le stress aujourd’hui.” “Bien sûr, elle est satisfaite du résultat de l’audience.”

Après l’audience, l’avocat de Britney, Mathew Rosengart, a déclaré que la prochaine date d’audience, le 12 novembre, serait de mettre fin à la tutelle dans son intégralité.

On a demandé à l’avocat s’il avait contacté le chanteur, Rosengart a répondu : “Nous avons été en communication. Je ne discute pas avec mon client. Nous sommes tous heureux.”

Mientras Britney no ha hablado directamente sobre esta tremenda victoria en sus redes sociales (lo cual, Hello! es bastante curioso) ella publicó un post en su Instagram diciendo que estaba en Cloud 9 (muy feliz), con un video de ella “piloteando” un avion. “Première fois piloter un avion et première fois dans un avion à hélice !!! Bon sang avait peur !!!”

En plus de la vidéo de son vol, elle a partagé des images de l’avion alors qu’elle survolait une île tropicale et une photo de palmiers.

Sam de son côté a fêté la victoire devant le tribunal en déclarant dans ses réseaux : « Libérez Britney ! Toutes nos félicitations !!!!!! “

Hhhmmmnn… C’est marrant, hein ? Sam semble plus savante et heureuse qu’elle. Se pourrait-il que Britney ne le sache toujours pas ? Ok, ok, c’est juste quelque chose auquel j’ai pensé quand j’ai vu ces messages. Tout est très étrange… désolé. Mais HEUREUX POUR ELLE !!

