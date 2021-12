Britney fête ses 40 ans avec Sam en voyage ! Brit a maintenant 40 ans, libre et heureuse de célébrer son anniversaire avec Sam dans une destination internationale non divulguée.

La chanteuse et son fiancé Sam Asghari sont partis en voyage à l’étranger (USA) pour fêter l’anniversaire de Britney. Dans son post, elle dit qu’elle et son fiancé sont ravis de partir en voyage… et qu’on voit bien qu’elle ne pèse pas 800 kilos comme les papas sur les photos le lui font voir… Elle s’est entraînée donc c’est réel.. Et Dieu merci d’avoir pu quitter le pays.

Pagesix dit que la photo à laquelle Britney devrait se référer est celle où elle a été prise dans une station-service publiée par TMZ. Vous savez, Britney assure que les parents retouchent les photos, en réalité elle ressemble à des photos de son Instagram, d’accord ? Où même les murs sourient et réagissent. Peu importe!

Elle a également posté un clip d’elle-même en train de s’embrasser avec Sam avant de partir en voyage. Le visage de Sam à la fin… LOL !

Une source a confié à Pagesix que Britney s’habituait à sa nouvelle vie.

« Elle est sensible. Vous avez besoin de temps pour vous habituer à votre nouveau mode de vie. Il s’adapte à sa nouvelle existence. »

Alors, Britney fête ses 40 ans !! Et elle les célèbre avec son petit ami Sam dans une destination internationale. Toutes nos félicitations !!