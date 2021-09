Britney libérée de la tutelle de son père ! Le juge suspend Jamie Spears en tant que tuteur

Britney libérée de la tutelle de son père ! Le juge suspend Jamie Spears en tant que gardien des finances de sa fille. Comme vous le lisez, le juge a accepté de suspendre Papa Spears en tant que tuteur de Brit, elle a un nouveau tuteur jusqu’à la nouvelle audience pour mettre fin à la tutelle.

Le New York Times rapporte que pour la première fois depuis 2008, Britney Spears sera libre et sans la supervision de son père Jamie Spears, comme l’a décidé un juge de Los Angeles.

Lors de l’audience de mercredi, la juge Brenda Penny a fait droit à la demande de l’avocat du chanteur de suspendre Jamie P. Spears, 69 ans, de votre qualité de tuteur à la succession de votre fille 60 millions de dollars, quelque chose que Mme Spears implorait – a déclaré son avocat.

« Cet homme n’appartient pas à sa vie, Votre Honneur, pas pour un autre jour ! Said Mathew S. Rosengart, qui a pris la place de l’avocat du chanteur en juillet, a plaidé devant le tribunal. « S’il vous plaît, écoutez le plaidoyer de mon client. »

Après avoir écouté les deux parties, le juge a convenu que la suspension de M. Spears était dans le meilleur intérêt de sa fille. “La situation actuelle n’est pas soutenable”, a déclaré le juge Penny.

Le tribunal a nommé John Zabel, un comptable de Los Angeles, comme nouveau tuteur temporaire des finances de Britney. Spears, à la demande de l’avocat Rosengart.

La tutelle de Britney Spears a été établie en 2008 après que M. Spears a cherché à contrôler la vie et les finances de sa fille, invoquant des problèmes mentaux et la toxicomanie.

L’avocate de Papa Spears, Vivian Lee Thoreen, a fait valoir qu’ils devraient mettre fin à la tutelle immédiatement au lieu de suspendre son client, tandis que l’avocat de Britney a demandé au juge d’attendre afin qu’ils puissent enquêter sur la conduite de M. Spears.

Bien que Jamie Spears ait soutenu pendant de nombreuses années que cet arrangement était volontaire et nécessaire pour protéger le bien-être de sa fille – créditant l’arnaque de lui avoir sauvé la vie et de relancer sa carrière – il a demandé ce mois-ci de mettre fin à la tutelle, citant le souhait de Mme Spears et sa récente indépendance. Britney a déclaré en juin qu’elle n’avait aucune idée avec laquelle elle pourrait rompre.

L’avocat de Britney, M. Rosengart, a demandé qu’une audience soit programmée pour mettre fin à la tutelle dans 30 à 45 jours. L’avocat a également demandé une enquête sur la conduite de Jamie Spears en tant que tuteur et a remis en question sa gestion de la succession de Britney, y compris le montant de son salaire en tant que tuteur, les “commissions injustifiées” et “l’auto-indemnisation potentielle”.

En juin, Britney a déclaré, lors de son témoignage devant le juge, que sous la tutelle, elle avait été droguée et obligée de travailler contre son gré, avait été forcée d’être dans un établissement psychiatrique et n’avait pas été autorisée à retirer son dispositif contraceptif (DIU) .

Le New York Times a récemment révélé que Britney avait interrogé son père en tant que tuteur pendant des années, citant sa consommation d’alcool et son “obsession” pour elle. Un ancien agent de sécurité a déclaré que sous tutelle, Britney était sous surveillance intense (avec des gadgets et autres) qu’ils l’ont secrètement enregistrée dans sa chambre et sur son téléphone portable.

Alors, Britney libérée de la tutelle de son père ! Maintenant que vous avez un nouveau tuteur, vous devez attendre l’autre audience pour voir si la tutelle prend fin. Mais pour l’instant Britney est libre de la tutelle de son père.

