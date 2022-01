Britney n’a plus suivi sa soeur Jamie Lynn sur Instagram. Vous savez ce que cela signifie, n’est-ce pas ? La chanteuse pop a commencé l’année en nettoyant son Instagram et en ne suivant plus sa petite sœur.

ET! News « confirme » que Britney n’a plus suivi Jamie Lynn et que le dimanche 2 janvier 2022, la star de « Zoey 101 » suivait toujours sa sœur aînée.

Cela survient au milieu de la lutte entre les sœurs qui s’est révélée en 2021 dans les derniers mois de la bataille juridique pour mettre fin à leur tutelle, qui s’est terminée en novembre après 13 ans.

L’année dernière, la chanteuse « Toxic » s’est prononcée contre sa famille, dont sa petite soeur Jamie Lynn, son père Jamie Spears et sa mère Lynne, avec qui elle la contrôlait pendant des années. Les fans les ont accusés de profiter financièrement de Britney – ce que Jamie Lynn a publiquement nié – et de ne rien faire pour soutenir la campagne #FreeBritney.

Deux mois avant de mettre fin à la CON, Jamie Spears a été suspendu en tant que tuteur financier, ce que la mère de Britney a soutenu. Mais Britney a accusé sa mère d’être le cerveau derrière sa tutelle et de mettre son père en charge.

Ainsi, Britney a cessé de suivre sa sœur Jamie Lynn sur Instagram. TU ES MORT POUR MOI!