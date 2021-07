Britney pourrait retrouver sa liberté : un nouveau public lui donne de l’espoir – El Sol de México

in

Britney Spears pourrait définitivement faire disparaître l’ombre de son père James Spears ce mercredi s’ils en décident ainsi devant le tribunal de Los Angeles.

Après une pause de trois semaines, l’affaire de la Princesse de la Pop est revenue entre les mains des autorités, qui décideront s’il faut mettre fin à sa tutelle, qu’elle considérait elle-même comme « abusive », car durant les 13 dernières années, son père a avait un contrôle total sur sa vie.

➡️ “J’en ai marre, je veux juste retrouver ma vie” : Britney Spears

Le 23 juillet, Britney a comparu devant le tribunal où elle a décrit chacune des choses qu’elle a dû se produire en raison de cette ordonnance imposée depuis 2008, et a demandé avec sa mère, Lynne Spears, de lui permettre de choisir son propre avocat. , après la démission de son représentant légal commis d’office en 2007, après avoir fait une dépression nerveuse, lorsqu’il a attaqué une voiture de paparazzi dans une station-service avec le crâne rasé.

“Mon père et toute personne impliquée dans cette tutelle et mon administration, qui ont joué un rôle très important en me punissant quand j’ai dit ‘non’ (…) devraient être en prison”, a déclaré le chanteur.

➡️ Abonnez-vous à notre newsletter et recevez les notes les plus pertinentes dans votre e-mail

La réunion de mercredi se tiendra à distance et on ne sait pas si la star de 39 ans sera présente, mais au moins 10 audiences de pétition distinctes et cinq autres éléments sont dans le dossier, selon le site Internet de la Cour supérieure des États-Unis. États-Unis Comté de Los Angeles.

Cependant, il ne pourra pas être suivi en ligne, puisque le précédent a fuité et qu’une partie des déclarations du chanteur ont été publiées sur les réseaux sociaux, ce qui a encore boosté la campagne. #FreeBritney dirigé par les admirateurs de la princesse de la pop, qui réclament leur liberté.

Britney a expliqué lors de sa comparution qu’ils l’avaient empêchée de retirer un stérilet contraceptif, malgré le fait qu’elle souhaitait avoir un autre enfant, et qu’ils lui administraient des médicaments qui la faisaient se sentir “ivre”.

➡️ Quel est l’avenir de la tutelle de Britney Spears ?

Elle a également affirmé qu’elle avait été forcée de donner des spectacles sous la menace de poursuites judiciaires et qu’elle n’était même pas autorisée à se changer en privé ou à conduire sa propre voiture, ce que son père a nié dès le début de la procédure judiciaire.

“Je veux juste retrouver ma vie. Cela fait 13 ans et ça suffit”, a déclaré Spears lors de la première audience.

L’impact a été tel que des célébrités comme Christina Aguilera, Madonna, Justin Timberlake, qui était l’ex-partenaire de Britney ; Paris Hilton, Elon Musk et Iggy Azalea ont publiquement affiché leur soutien au chanteur de Lucky.

➡️ Après avoir entendu, Britney Spears avoue son plus grand secret : “J’ai fait semblant tout le temps”

“Rendez la vie à cette femme. L’esclavage a été aboli il y a longtemps ! Mort au patriarcat avide qui fait ça aux femmes depuis des siècles. C’est une violation des droits humains ! Britney, nous vous sortons de prison !”, a écrit Madonna.

|| Avec des informations de l’. ||