Britney se moque du livre de sa soeur Jamie Lynn

Britney se moque du livre de sa sœur Jamie Lynn. Comme vous le savez, la petite soeur de Britney sortira bientôt un livre avec sa biographie – qui a été critiquée car elle allait « apparemment » s’intituler « I Must Confess », une réplique de la célèbre chanson de Britney « … Baby One More Time ». «

Ok, ce lundi, Jamie Lynn a annoncé que sa biographie s’appellerait désormais « Things I Should Have Said » évidemment, il a changé le titre après que tout le monde se soit jeté sur lui pour avoir profité de la situation de sa sœur, en utilisant une phrase de sa célèbre chanson.

Eh bien, eh bien, après l’annonce, selon Cosmo, Britney elle-même a donné un indice très direct à sa petite soeur,

« Si je pense qu’hier je me suis emporté quand j’ai posté quatre fois… Oh ben… c’est moi qui pense à ça… merde… je serai cool un jour !!! Psss désolé pour la participation pas cool !!!!! Pssss aussi une bonne nouvelle… Je pense sortir un livre l’année prochaine mais j’ai des problèmes avec le titre alors peut-être que mes fans pourront m’aider !!! Option #1, « Merde, je ne sais vraiment pas » Option #2 … « Je me soucie vraiment de ce que les gens pensent » !!!! Qu’en pensez-vous ???? «

Bahahahahaha …. D’après les commentaires sur le post, beaucoup de gens ont compris l’intention de Britney. La chanteuse s’était déjà adressée à sa sœur, la reprochant de chanter des remix de ses chansons lorsqu’elle se produisait lors de spectacles. Elle a également déclaré que personne dans sa famille ne l’avait soutenue ou aidée pendant ses années sous le con.

Comme vous le savez, Papa Spears n’est plus le tuteur de Britney, et la prochaine audience du 12 novembre déterminera si la tutelle prend fin entièrement.

Ainsi, Britney se moque du livre de sa sœur Jamie Lynn. « La petite soeur de Britney Spears »