Britney s’est battue avec l’employée pour ses chiots ! Beaucoup se demandent pourquoi Britney s’est disputée avec l’employée qui a fini par la dénoncer pour voies de fait. Il s’avère qu’après la nouvelle que Britney a été accusée d’avoir battu un employé, maintenant le raison de la bagarre présumée. Ils ont emmené les chiots de Britney chez elle, et elle veut savoir où ils sont.

Pagesix rapporte vendredi que le gardien de chien de Britney a emmené les animaux de la pop star chez le vétérinaire plus tôt ce mois-ci et ne l’a jamais ramené à la maison.

“Britney exige des réponses” – a déclaré un initié. «Elle a déjà vécu ça. Ses tuteurs menaçaient de lui retirer leurs enfants, et maintenant ses chiots sont introuvables. C’est trop (ces menaces) – et déchirant – ce sentiment pour elle.”

TMZ a rapporté vendredi que l’un des chiots de Britney était malade, ce qui a amené le soignant à croire que Britney avait négligé ses animaux de compagnie. Cependant, une deuxième source insiste auprès de PageSix que la chanteuse adore ses chiots et ne les négligerait jamais.

On dit que ce n’est pas la première fois que les chiots de Britney sont enlevés ces derniers mois alors qu’elle se bat pour la fin de ses 13 ans de tutelle.

Cela dit, l’incident le plus récent a laissé Britney si impuissante qu’elle a appelé la police le 10 août pour signaler un vol. Mais lorsque la police de Ventura est arrivée à la résidence de Britney, l’équipe de sécurité a déclaré qu’elle ne voulait plus rien signaler.

Six jours plus tard, la gouvernante de Spears lui a montré une photo d’un de ses chiots qui avait l’air malade, que Britney soupçonne d’avoir été envoyée à son père, Jamie Spears, selon TMZ. La photo a déclenché une dispute qui a conduit à l’agression présumée de Britney contre l’employé. Britney a frappé le téléphone par la main de la femme et elle s’est rendue à la police pour le signaler, Britney fait désormais l’objet d’une enquête pour un délit de voies de fait.

Son avocat, Mathew Rosengart a déclaré que cet incident n’était rien de plus qu’un « il a dit qu’elle a dit » concernant le téléphone portable, sans aucun coup et évidemment aucun dommage.

Ok, TMZ a donné plus de détails (comme d’habitude), ils disent que le 10 août Britney a appelé la police pour signaler le vol de ses chiots, mais quand les policiers sont venus à la maison, ils n’ont rien signalé. Ce lundi matin, Britney ne savait toujours rien de ses chiots ni de l’endroit où ils se trouvaient, mais elle soupçonnait que son père avait quelque chose à voir avec sa disparition.

Britney a ensuite confronté la femme de ménage pour lui demander où étaient ses chiots et pourquoi elle les avait emmenés. Des sources ont déclaré à TMZ que la femme de ménage s’inquiétait du fait que les chiots étaient négligés et lui avait montré des photos qu’elle avait prises de l’un des chiens qui avait vomi.

Selon TMZ, Britney pense que la femme de ménage – que Jamie paie – a envoyé les photos à son père et il a appelé le gardien de chien et lui a dit de prendre les animaux de compagnie. Des sources proches disent que Jamie “n’a aucune idée de ce qui se passe chez Britney”. Parce qu’ils l’ont « laissé de côté ».

Il a été dit que Britney est devenue très contrariée et a dit à la femme de ménage qu’elle n’était pas en mesure de prendre des photos chez elle. Puis un problème a commencé et Britney a arraché le téléphone de la main de la femme. Les sources de Britney disent qu’elle n’a frappé que le téléphone portable, mais la police a déclaré que la femme de ménage a allégué que Britney lui avait frappé le bras, ce qui lui avait fait lâcher le téléphone.

Alors que ce jeudi, Britney n’a toujours pas récupéré ses chiots, mais elle espère que cela arrivera bientôt.

C’est donc ce qui s’est passé, Britney s’est battue avec l’employée pour ses chiots !

