Britney Spears a appelé le 911 la nuit avant de témoigner sur sa tutelle

“Les gens qui m’ont fait ça ne devraient pas s’enfuir”, a déclaré Spears lors de l’audience du lendemain. S’adressant directement au juge, il a ajouté : « Madame, mon père et toute personne impliquée dans cette tutelle, et mon administration, qui a joué un rôle très important en me punissant quand j’ai dit nonMadame, ils devraient être en prison.

Britney Spears avec Jayden Federline, Maddie Aldridge et Sean Federline à Hollywood Disney Springs. (Gerardo Mora)

Parmi les nombreuses révélations que Britney a faites sur sa tutelle, l’une des plus fortes est qu’elle a été forcée d’utiliser une contraception dont elle ne voulait pas. “J’ai un [DIU] à l’intérieur de mon corps maintenant, mais je veux tomber enceinte. Je veux qu’il soit enlevé pour que je puisse commencer à essayer d’avoir un autre bébé. Mais cette supposée équipe ne me laissera pas aller chez le médecin pour l’obtenir parce qu’ils ne veulent plus que j’aie d’enfants », a déclaré Spears.