Britney Spears a déclaré que les plans post-conservateur devraient plaire aux fans de musique

La tutelle de 13 ans de Britney Spears touche enfin à sa fin, et la pop star attend avec impatience d’avoir plus de liberté pour prendre ses propres décisions. TMZ rapporte que Spears est impatiente de refaire de la musique, cette fois selon ses propres termes. Selon les rapports, Spears « veut retourner en studio, mais il y a beaucoup de choses qui doivent se mettre en place avant que cela ne se produise. On nous dit qu’elle n’a pas choisi de producteur et qu’il n’y a pas d’écrivains sur lesquels écrire les chansons, mais elle veut revenir dans le match. »

Cependant, Spears n’a pas l’intention de faire une tournée ou de retourner jouer à Vegas pour le moment. Spears voudrait également commencer à prendre des cours de danse et a même fréquenté un studio public. Spears a posté sur Instagram son enthousiasme à reprendre le contrôle de sa vie et de ses finances, partageant une photo d’elle en robe jaune avec la légende « Je ne peux pas le croire !!!! Encore une fois … le meilleur jour de tous les temps !!! ! »

La juge de la Cour supérieure du comté de Los Angeles, Brenda Penny, a déclaré que la tutelle devrait être résiliée immédiatement lors d’une audience vendredi, rapporte le New York Times. La tutelle a été créée en 2008 pour superviser sa vie et ses finances et est devenue le centre d’un combat public entre Spears et son père, Jamie Spears, qui agissait en tant que conservateur de sa succession. Le fiancé de Spears, Sam Asghari, a célébré la nouvelle en écrivant sur Instagram : « L’histoire s’est faite aujourd’hui. Britney est libre ! »

« À compter d’aujourd’hui, avec effet immédiat, la tutelle a été résiliée en tant que personne et succession », a déclaré l’avocat de Spears, Mathew Rosengart, devant le tribunal, rapporte CNN. « C’est un jour monumental pour Britney Spears. La prochaine étape pour Britney, et c’est la première fois que cela peut être dit depuis environ une décennie, appartient à une seule personne, Britney. »

Au cours de l’audience, Rosengart et Laurie Ann Wright, avocate de la conservatrice temporaire Jodi Montgomery, ont déclaré avoir déposé un plan de résiliation de la tutelle lundi, rapporte Variety. Les détails du plan sont scellés, mais Rosengart a déclaré à Penny qu’il existe un « filet de sécurité » pour les affaires personnelles et financières de Spears. « Nous nous sommes engagés dans une transition ordonnée du pouvoir », a-t-il déclaré. Le comptable John Zabel aura toujours un « pouvoir administratif limité » dans le cadre du plan de cessation d’emploi. Bien que la tutelle soit terminée, il reste encore des procédures judiciaires. Les prochaines audiences étaient prévues les 8 décembre et 19 janvier.