Britney Spears a déclaré qu’elle ne ferait pas de nouvelle musique ou ne se produirait pas encore en direct

« Je ne suis pas une super femme », a-t-elle écrit Britney Spears dans un long post Instagram dans lequel il fait plusieurs réflexions sur sa vie, les années qu’il a passées sous la tutelle de son père et sa foi. L’artiste de 40 ans a lentement repris le contrôle de sa vie et, grâce à ses réseaux, est revenue à la vie publique, mais dans la publication, elle a déclaré qu’elle n’était pas encore prête à retourner sur scène ou en studio.

« Je suppose que cela semble étrange pour la plupart que je ne fasse plus de musique. Les gens n’ont aucune idée des choses horribles qui m’ont été faites personnellement et après ce que j’ai vécu, j’ai peur des gens et de l’industrie !!! », Spears a écrit qui a également commenté qu’elle voulait « me pousser un peu plus fort et faire des choses qui me font peur, mais pas trop ».

Le message commence par une série d’images dans lesquelles l’artiste dit que chaque fois qu’elle a besoin de quelque chose, elle va à la prière, puis avoue que pendant un moment elle a cessé de croire en Dieu parce qu’elle était blessée par absolument tous les gens autour d’elle. « Je criais seul et je gardais toute la douleur pour moi », a déclaré Spears.

La dernière fois que cette pop star a enregistré un album, c’était en 2016 lorsqu’il a sorti Gloire, et la dernière fois qu’il était sur scène, c’était en 2017, quand il faisait son spectacle à Las Vegas. Pendant ce temps, il lui a été interdit de faire de la nouvelle musique et selon elle, cela a généré une sorte de traumatisme pour lequel elle préfère attendre un peu avant de retourner dans l’industrie.

Cette fin d’année a été très importante pour Britney Spears car après plusieurs années de lutte, elle a réussi à briser la tutelle légale que son père, James Spears, avait sur elle pendant 13 ans et avec laquelle il contrôlait tous les aspects de sa vie.