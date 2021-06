Britney Spears a demandé au tribunal de mettre fin à sa tutelle

Dans un témoignage explosif devant un tribunal de Los Angeles mercredi après-midi, Britney Spears a officiellement demandé la fin de la tutelle sous laquelle elle vit.

Depuis 2008, Spears est confinée par les tribunaux à une tutelle qui laisse à la fois sa vie personnelle et sa fortune considérable entre les mains d’un conservateur – actuellement son père, Jamie Spears. Mais mercredi, Spears a déclaré à la juge Brenda Penny : « Je veux mettre fin à la tutelle sans être évaluée. Je veux faire une pétition pour mettre fin à la tutelle.

Le témoignage de Spears a été l’une des seules fois où la chanteuse a parlé publiquement de sa tutelle. Pendant la majeure partie de ses 13 ans d’histoire, Spears a été maman sur le sujet en public, et peu de détails sur son expérience de la vie ou son contrôle ont filtré dans la presse. Ce n’est que ce lundi qu’un article du New York Times a révélé que Spears faisait discrètement pression pour trouver un moyen de mettre fin à la tutelle depuis des années.

Mais le témoignage de mercredi était, sur l’insistance de Spears, très public. “Ils ont très bien exploité ma vie”, a-t-elle déclaré, “donc je pense que cela devrait être une audience ouverte.”

Au cours de ses remarques, Spears a allégué que sa tutelle était devenue abusive et s’était étendue à l’empêcher de voir des amis qu’elle s’était fait dans les AA et à lui retirer ses libertés reproductrices. “J’ai un DIU dans mon corps en ce moment qui ne me permet pas d’avoir un bébé, et mes conservateurs ne me laisseront pas aller chez le médecin pour le retirer”, a déclaré Spears.

Spears a en outre déclaré qu’elle avait été forcée de se produire contre son gré lors de sa tournée de 2018 et que ses médicaments avaient été remplacés par du lithium sans son consentement après avoir annoncé une interruption de la représentation. “C’était comme si j’étais ivre”, a-t-elle dit à propos de la drogue, ajoutant: “Non seulement ma famille n’a rien fait, mais mon père était tout à fait d’accord.”

Spears dit que ses maîtres la traitent pour une démence depuis le début de la tutelle en 2008, mais elle maintient qu’elle est saine d’esprit. « J’ai moi-même appris à mes danseurs ma chorégraphie », a-t-elle souligné. Elle a dit que lorsqu’elle a dit à son père qu’elle n’aimait pas la façon dont il gérait la tutelle, il n’a pas répondu.

“Le contrôle qu’il avait pour blesser sa propre fille, il adorait ça”, a-t-elle déclaré. Elle a comparé ses conditions de travail à celles subies par les victimes de trafic sexuel. « Je travaillais sept jours sur sept, dit-elle. « Je n’avais ni carte de crédit, ni argent liquide, ni passeport.

“C’est suffisant et cela n’a aucun sens… J’ai fini”, a-t-elle déclaré. “Je veux poursuivre ma famille, pour être totalement honnête avec vous.”

La colère que Spears a exprimée lors de son audition était un look assez nouveau pour elle. Pendant longtemps, Spears a maintenu une présence publique résolument ensoleillée. Britney’s Gram, le podcast qui a popularisé le mouvement #FreeBritney en 2019, a initialement décrit l’Instagram de Spears comme “l’endroit le plus heureux sur Internet”.

Au tribunal, Spears a déclaré qu’elle était dans le déni depuis des années. “J’ai menti et dit au monde entier que je vais bien et que je suis heureuse”, a-t-elle déclaré. « Si je le disais assez, je serais peut-être heureux. … Je suis en état de choc. Je suis traumatisé. … Je suis tellement en colère que c’est fou.

Elle a ajouté que son avocat, qu’elle n’était pas autorisée à choisir pour elle-même et qui perçoit une allocation en vertu de la tutelle, lui a dit qu’elle ne pourrait jamais faire savoir au public “ce qui m’a été fait”.

Si elle devenait publique, Spears a déclaré: «Je ne pensais pas que quiconque me croirait. Je pensais que les gens se moqueraient de moi et feraient des blagues sur moi.

Spears a dit au juge qu’elle ne savait pas qu’il était possible pour elle de demander la fin de la tutelle jusqu’à récemment, et qu’on lui avait dit que si elle demandait à y mettre fin, elle serait soumise à une autre évaluation psychiatrique. « J’ai peur des gens. Je ne fais pas confiance aux gens avec ce que j’ai vécu », a-t-elle déclaré en référence à l’idée de voir un autre psychiatre.

Après le témoignage de Spears, Penny a dit à l’avocat de Spears qu’il pouvait déposer une pétition pour mettre fin à la tutelle. Jamie Spears a répondu dans une déclaration par l’intermédiaire de son avocat : « M. Spears aime sa fille et elle lui manque beaucoup.