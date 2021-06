Britney Spears a parfaitement le droit d’être en colère (Avis)

Britney Spears demande de retirer la tutelle de sa succession 1:54

Note de l’éditeur: Kara Alaimo, professeure agrégée de relations publiques à l’Université Hofstra, est l’auteur de “Pitch, Tweet or Engage on the Street: How to Practice Global Public Relations and Strategic Communication”. Il a été porte-parole des affaires internationales au département du Trésor sous l’administration Obama. Suivez-la sur Twitter @karaalaimo. Les opinions exprimées dans cette chronique n’engagent que l’auteur. Voir plus d’opinions sur CNN.

. – Mercredi, Britney Spears a déclaré à un juge qu’elle était “traumatisée” et “en colère” de ne pas pouvoir prendre de décisions importantes concernant sa vie et a demandé l’abolition de la tutelle établie par le tribunal.

Sous tutelle, son père, Jamie Spears, contrôle sa vie personnelle depuis 2013 (sauf lors d’une interruption en 2019 en raison de problèmes de santé). Il a également contrôlé ses finances jusqu’en février, date à laquelle une société de gestion de patrimoine a été nommée co-gardienne de ces décisions.

De toutes les choses inquiétantes à propos de cette situation, l’une des plus gênantes est que nous en savons tout.

Mardi, le New York Times a publié les détails des dossiers confidentiels des tribunaux montrant que Britney Spears s’est longtemps opposée à cet accord. Elle a dit qu’à cause de lui, elle a été envoyée dans un centre de santé mentale contre son gré, a été forcée d’agir avec une fièvre de 40 degrés, a été limitée avec qui elle a été autorisée à sortir et même vous ont été empêchés de changer la couleur de vos armoires de cuisine. Lors de l’audience, elle a également déclaré qu’on lui avait prescrit du lithium et qu’elle avait été forcée de continuer à prendre des contraceptifs, ainsi que de faire des tournées et d’agir contre son gré. Ce manque d’autonomie est glaçant.

Un avocat de son père a déclaré à People plus tôt cette année que “Britney sait que son père l’aime, et qu’il sera là pour elle quand et si elle a besoin de lui, comme il l’a toujours fait, tutelle ou non.”) .

Il y a tellement d’articles dérangeants ici qu’il est difficile de décider par où commencer pour tous les déballer. Mais d’abord, dans le cas des majeurs, les tutelles sont instituées lorsqu’une personne ne s’estime pas compétente pour prendre des décisions qui servent ses propres intérêts. Cela suggère que Spears continue de souffrir de graves problèmes. Bien sûr, il serait difficile de l’imaginer sans lutter contre ces problèmes, étant donné la façon dont elle a grandi en étant sexualisée par les médias et harcelée par les paparazzi.

Mais il y a aussi des raisons de croire que la tutelle a été trop contrôlante. Après tout, pendant le temps de cet arrangement, Spears a sorti quatre albums, dont deux qui ont accumulé des ventes de platine ; a servi comme juge sur deux émissions de télévision; et aurait gagné 138 millions de dollars pour avoir joué à Las Vegas. Comme le note NPR, “Ces réalisations ne correspondent pas exactement au profil typique de quelqu’un qui ne peut pas prendre soin de lui-même.”

Et, en novembre, l’avocat de Spears a déclaré qu’elle avait cessé de travailler et ne retournerait pas au travail tant que son père contrôlerait sa carrière. Cela suggère en soi que la tutelle ne fonctionne pas pour vous.

Mais il y a sans doute quelque chose d’encore plus affligeant ici : le fait que nous le sachions en premier lieu. La tutelle elle-même et si oui ou non c’est encore ou jamais la bonne marche à suivre ici se concentre sur la santé mentale et les finances de Spears. Ce sont des sujets qu’elle et toutes les femmes (et hommes) devraient avoir le droit de garder privés. Aux États-Unis, le droit à la vie privée concernant ces préoccupations est si clair que la Freedom of Information Act exempte spécifiquement les dossiers médicaux privés et les informations financières de la divulgation par le gouvernement.

Les reportages du New York Times et d’autres médias ne sont pas illégaux, mais il est difficile de comprendre quel est l’intérêt du public à découvrir des détails juteux sur la vie privée d’une femme.

Alors que Spears a demandé que son témoignage soit rendu public, après tout ce qu’elle a enduré, il est compréhensible qu’elle veuille avoir la chance de raconter sa version de l’histoire. Comme il l’a dit mercredi : « Me faire garder ça si longtemps n’est pas bon pour mon cœur. Je crains de ne pas être autorisé à être entendu. J’ai le droit d’utiliser ma voix.

Le monde n’a tout simplement pas le droit de savoir ces choses sur Spears. Mais bien sûr, le public et les médias aiment obséder et juger les détails les plus intimes de la vie des femmes en public. Comme Jill Filipovic (contributrice à CNN Opinion) l’a noté dans son livre « The H-Spot : The Feminist Pursuit of Happiness », les hommes ne sont tout simplement pas confrontés au même « examen minutieux du bijoutier » sur « chaque décision de leur vie ».

Puisque Spears est une artiste, nous devrions la juger en fonction de son art. Le fait que chaque fan, journaliste et commentateur des médias pense qu’il est de son droit d’être informé et d’avoir son mot à dire sur les affaires les plus personnelles de Spears est un type d’intrusion déconcertant qui ne semble pas si différent de la nature de la tutelle elle-même.

C’est pourquoi même le documentaire publié par le New York Times plus tôt cette année, qui dépeint l’opposition des militants de #FreeBritney à la tutelle et suggère que les médias et l’industrie de la musique en portent une grande partie. déchirant. “Je n’ai pas vu le documentaire, mais d’après ce que j’ai vu, j’avais honte de la lumière dans laquelle ils m’ont mis… J’ai pleuré pendant deux semaines”, a écrit Spears sur Instagram.

Mettez-vous à la place de Spears. Le fait que vous ayez dû faire face à un arrangement qui exerce un contrôle si vaste sur tant d’aspects de votre vie est déjà assez terrible. Vous ne devriez pas non plus avoir à considérer comment votre déclaration fonctionnera devant un juge du tribunal de l’opinion publique. Ces questions doivent rester confidentielles.

Ce qui arrive à Spears envoie également un message inquiétant à d’autres femmes : que nous ne pouvons pas compter sur la vie privée lorsque nous traitons avec le système judiciaire. Il n’est donc pas étonnant que d’autres femmes ne se tournent souvent pas vers les tribunaux pour obtenir de l’aide lorsqu’elles sont confrontées à leurs propres problèmes effrayants, du viol au porno vengeur.

Personne n’a le droit d’enquêter sur la santé personnelle et les détails financiers de la vie des femmes, même si elles sont sous les feux de la rampe. Aujourd’hui, ce n’est pas seulement un juge qui devrait examiner de près ce à quoi Spears est confronté. Les fans et les journalistes devraient également réfléchir soigneusement à la façon dont ils traitent les femmes aux yeux du public, afin qu’à l’avenir, ils ne découvrent pas, comme Spears l’a chanté, qu’ils l’ont fait à nouveau (” l’ont fait à nouveau “).