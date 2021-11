Britney Spears a refusé l’invitation au mariage de Paris Hilton

Britney Spears, qui a récemment été libérée de ses 13 ans de tutelle, aurait refusé l’invitation au mariage de Paris Hilton. Selon Page Six, Spears a été invité à l’événement de trois jours mais a choisi de ne pas y assister. Le média indique que des sources ont émis l’hypothèse que Spears n’était tout simplement pas encore prête à faire une apparition à un événement aussi médiatisé, étant donné que sa tutelle n’a pris fin que plus tôt ce mois-ci.

« Elle est émotive. Elle a besoin de temps pour s’habituer à son nouveau mode de vie », a déclaré une source à Page Six. « Elle s’adapte à sa nouvelle existence. » Spears et Hilton sont amis depuis de nombreuses années, et le média rapporte que le choix de la pop star d’ignorer le mariage de son copain n’a pas suscité d’animosité, car Hilton semble bien comprendre la décision. Alors que Spears n’était pas présent, un certain nombre d’autres célébrités étaient, telles que Paula Abdu, Billy Idol, Kim Kardashian, Demi Lovato, Nicole Richie et Emma Roberts.

La tutelle de Spears a officiellement pris fin le 12 novembre, mettant fin à plus d’une décennie où la chanteuse n’était pas légalement autorisée à prendre certains types de décisions autonomes pour elle-même, notamment concernant sa santé et ses finances. « À compter d’aujourd’hui, avec effet immédiat, la tutelle a été résiliée à la fois en tant que personne et en tant que succession », a déclaré Mathew Rosengart, l’avocat de Spears, devant le tribunal, par CNN, après que la décision a été rendue. « C’est un jour monumental pour Britney Spears. La prochaine étape pour Britney, et c’est la première fois que cela peut être dit depuis environ une décennie, appartient à une seule personne, Britney. »

Rosengart est sorti plus tard et a demandé que le père de Spears, Jamie, fasse l’objet d’une enquête sur la façon dont il a géré la tutelle de sa fille au fil des ans. « J’étais procureur fédéral, maintenant je ne suis plus qu’un avocat privé », a déclaré Rosengart, selon Vulture. « Je n’ai pas de pouvoirs d’enquête pénale. Que se passe-t-il [from] il reviendra aux forces de l’ordre. » Rosengart a poursuivi en accusant Jamie de s’être donné un salaire énorme pour avoir été le conservateur de Spears. « Il a pris un salaire de la succession », a déclaré l’avocat. « Il a pris un pourcentage des revenus de sa fille. à Las Vegas et ailleurs. »

S’exprimant pour elle-même, Spears s’est rendue sur Instagram pour remercier ses fans et les partisans du mouvement #FreeBritney de s’être battus pour la libérer de sa tutelle. « Honnêtement, ma voix a été étouffée et menacée pendant si longtemps, et je n’ai pas pu parler ni dire quoi que ce soit », a-t-elle écrit. « Je pense honnêtement que vous m’avez sauvé la vie, d’une certaine manière. 100 pour cent. »