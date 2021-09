Britney Spears a supprimé son Instagram. Pourquoi? Beaucoup se demandent, Pourquoi Britney Spears a-t-elle supprimé son Instagram ? Et c’est qu’au cas où vous ne le sauriez pas, le compte Instagram de Britney est désactivé, indisponible, et tout semble indiquer qu’elle l’a décidé. Sa prérogative !

Une source a expliqué à Pagesix en exclusivité mardi pourquoi Britney Spears avait soudainement supprimé son compte Instagram.

“Britney envoie un message puissant en supprimant son compte Instagram au milieu de sa bataille pour mettre fin à ses 13 ans de tutelle.” “Elle est heureuse et va bien” – a déclaré la source, ajoutant, “et le silence peut être une chose puissante et un message puissant.” L’initié a déclaré “C’était sa décision.”

Sûr! Décision que vous avez prise parce que Hello! Probablement, son avocat lui a dit de supprimer son compte, plein de messages qui ne l’aident pas du tout. Et il y a bien plus encore, non seulement il a supprimé son Instagram, mais il va prendre du temps loin des réseaux sociaux.

La source a également déclaré que la chanteuse de 39 ans prenait du temps sur les réseaux sociaux “au milieu de la séquence de succès qu’elle a connue et continue (après) la nouvelle (de ses fiançailles avec Sam)”.

L’avocat de Britney Spears a confirmé que c’était la décision de Britney de faire une pause dans les réseaux sociaux.

Ce dimanche, Britney a annoncé ses fiançailles avec Sam Asghari, après cinq ans ensemble. Dans un autre post, elle a dit que l’attente en valait la peine. Auparavant, elle avait posté une vidéo de ses fesses (en string) pour que les fans puissent les voir sans filtres.

L’initié affirme que de nombreuses célébrités prennent des pauses des réseaux sociaux “tout le temps” et que cela ne doit pas être vu comme un point négatif pour Britney, bien au contraire. Bien sûr!

Comme vous vous en souvenez peut-être, Papa Spears a récemment demandé au tribunal de mettre fin à la tutelle de sa fille Britney Spears.

La chanteuse de “Lucky” a fait s’inquiéter les fans de son statut avec certaines publications, il y a ceux qui spéculent qu’elle envoie toujours des messages secrets, demandant de l’aide dans ses publications. La responsable des médias sociaux de Britney, Cassie Petrey, a fait valoir que la pop star est celle derrière les publications sur ses réseaux, après que les fans ont insisté sur le fait que Britney n’écrirait ni ne gérerait ses comptes.

Donc, et c’est pourquoi Britney Spears a supprimé son Instagram.

Partagez les potins !