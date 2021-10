Britney Spears a une “guérison à faire” au milieu de la bataille pour la conservation

Bien que Britney ait profité de cette victoire majeure, son père – qui a été le conservateur de sa succession au cours des 13 dernières années – a qualifié sa suspension de « décevante ». L’avocat de Jamie, Viviane Thoreen, a publié une déclaration en son nom le 7 septembre. 30.

« Pendant treize ans, [Mr. Spears] ont essayé de faire ce qui est dans [Britney’s] l’intérêt supérieur, que ce soit en tant que conservateur ou de son père », indique le communiqué.

Jamie a allégué que Britney « est volontairement entrée dans la tutelle. Pour tous ceux qui ont essayé d’aider un membre de la famille aux prises avec des problèmes de santé mentale, ils peuvent apprécier l’énorme quantité d’inquiétude quotidienne et de travail que cela nécessite. Pour M. Spears, cela signifiait également mordre sa langue et de ne pas répondre à toutes les attaques fausses, spéculatives et non fondées contre lui par certains membres du public, les médias ou, plus récemment, le propre avocat de Britney. »

La déclaration a poursuivi: “Ces faits rendent le résultat de l’audience d’hier d’autant plus décevant, et franchement, une perte pour Britney. Respectueusement, le tribunal a eu tort de suspendre M. Spears, de mettre un étranger à sa place pour gérer la succession de Britney, et prolonger la tutelle même que Britney a supplié le tribunal de mettre fin plus tôt cet été. »