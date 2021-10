Britney Spears abat les allégations de Photoshop dans des photos de nu

in

Britney Spears a partagé des photos nues sur Instagram jeudi pour célébrer sa victoire devant le tribunal cette semaine. Les photos étonnamment révélatrices ont dû attirer suffisamment de critiques l’accusant d’avoir modifié la photo qu’elle a remarquée, car Spears a ensuite changé la légende pour répondre. Elle a insisté sur le fait qu’il n’y avait pas eu de photoshopage des images. Le seul traçage qu’elle a fait a été d’ajouter des émojis de fleurs pour que les photos puissent rester sur Instagram, ce qui n’autorise pas la nudité.

La légende originale des photos vient de lire : “Jouer dans le Pacifique n’a jamais fait de mal à personne”. Elle a ajouté plus tard: “Pssss aucune retouche photo … les courbes de la baignoire.” C’était en référence à la baignoire derrière elle sur plusieurs des photos. Les images avaient également des emojis de fleurs pour les censurer. L’un des commentaires les plus vécus sur la publication est une gracieuseté de la fiancée de Spears, Sam Asghari, qui a simplement écrit: “#FreeTheNipple”. Paris Hilton s’est également jointe à elle, ajoutant : “J’adore te voir si heureux et libre ! Tu le mérites ! Je t’aime B.”

Au cours de l’audience de mercredi, la juge Brenda Perry a accédé à la demande de l’avocat de Spears, Mathew Rosengart, de suspendre son père, Jamie Spears, en tant que conservateur de sa succession. Le CPA John Zabel remplacera Jamie au moins jusqu’à la prochaine audience du 12 novembre, lorsque Rosengart devrait présenter un plan pour mettre fin complètement à la tutelle. L’avocate de Jamie, Vivian Thoreen, s’est opposée à la suspension de la tutelle, arguant qu’elle aurait dû être interrompue au cours de cette audience.

Alors que Spears célèbre la décision, Thoreen a qualifié la décision de “décevante” et de “perte” pour le chanteur. “Pendant treize ans, il a essayé de faire ce qui est dans son intérêt, que ce soit en tant que conservateur ou en tant que père”, indique le communiqué, rapporte USA Today. “Cela a commencé par accepter de lui servir de conservatrice lorsqu’elle est entrée volontairement dans la tutelle. Cela incluait de l’aider à relancer sa carrière et à rétablir une relation avec ses enfants.”

L’audience a eu lieu quelques jours seulement après que FX et Hulu ont publié le New York Times Presents “Controlling Britney Spears”, dans lequel un ancien employé de l’équipe de sécurité embauchée par Jamie a affirmé que l’équipe de sécurité avait surveillé les conversations privées de Spears. Rosengart a déclaré que si cela était vrai, ils auraient peut-être enfreint la loi en enregistrant les conversations privées de Spears avec son avocat. Thoreen a déclaré que le documentaire n’était “pas une preuve” et a accusé Rosengart de chercher à remplacer Jamie afin qu’il puisse “aller chercher” des preuves présumées d’abus.

Bien que la tutelle puisse prendre fin avant la fin de l’année, des sources ont déclaré samedi à TMZ que Spears n’avait aucun intérêt à reprendre le spectacle immédiatement. Certaines sources ont déclaré que Spears pourrait ne plus jamais se produire sur scène. Dans son témoignage explosif au tribunal en juin, Spears a affirmé qu’elle avait été forcée d’effectuer sa résidence à Las Vegas et qu’elle ne voulait pas faire de tournée en Europe en 2018.