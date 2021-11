Lynne avait accompagné son ex au tribunal lorsqu’il avait demandé et obtenu l’arrangement juridique pour la première fois en février 2008, à la suite de la détention psychiatrique involontaire 5150 de Britney.

Ce mois-là, Britney a quitté l’hôpital tôt après avoir suivi un traitement de santé mentale pendant une semaine. Dans une déclaration conjointe, Jamie et Lynne ont déclaré qu’ils étaient « extrêmement déçus » d’apprendre sa libération, ajoutant: « Nous sommes profondément préoccupés par la sécurité et la vulnérabilité de notre fille et nous pensons que sa vie est actuellement en danger. Des ordonnances de tutelle sont en place. créés pour protéger notre fille qui sont ouvertement méprisés. »

En mai 2019, après que Britney ait subi un traitement de santé mentale – et deux mois après le co-conservateur de Britney Portefeuille Andrew a démissionné, laissant Jamie comme seul conservateur du chanteur pendant plus d’un an, Lynne a déposé une demande demandant à être informée de toutes les questions concernant sa fille.

Elle et sa fille cadette, Jamie Lynn Spears, s’est également envolé pour Los Angeles, où vit Britney, « pour essayer de comprendre ce qui se passe vraiment », a déclaré une source à E! Nouvelles à l’époque.

En juillet, un mois après le témoignage explosif de la chanteuse devant le tribunal, sa mère a déposé une déclaration en faveur de sa fille et de la demande de la star de révoquer Jamie en tant que conservateur de sa succession. Lynne a écrit: « Je me suis impliquée dans cette tutelle pendant ce que je mettrai fin à une » période de crise « qui a commencé fin 2018 et s’est poursuivie en 2019. »

Elle a ajouté dans son dossier qu’elle s’était impliquée parce qu’elle ne pensait pas que la tutelle était dans l’intérêt supérieur de Britney et que les sentiments de la chanteuse envers son père se sont « réduits à rien d’autre qu’à la peur et à la haine » de lui en raison de son « contrôle total » sur sa.