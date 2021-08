Britney Spears accusée d’avoir battu un employé. Une femme de ménage de Britney a déclaré que la chanteuse l’avait frappée lors d’une dispute lundi matin au domicile de la chanteuse dans le sud de la Californie, a rapporté le bureau du shérif du comté de Ventura.

Selon NBCNews, l’employé de Britney affirme que Spears l’a confrontée à son retour chez elle. Britney aurait arraché le téléphone de la main de l’employé. La femme de ménage a d’abord appelé les agents à la maison, puis s’est rendue au bureau du shérif pour déposer un rapport. L’employé n’a pas été blessé et est une femme de ménage de longue date de Britney.

Les agents ont essayé de contacter Britney mais elle ne leur a pas parlé, a déclaré le bureau du shérif. Le bureau du shérif transmettra les résultats de l’enquête au bureau du procureur de Ventura pour examen potentiel des accusations de voies de fait.

L’avocat de Britney, Mathew Rosengart, un ancien procureur fédéral, a qualifié l’acte d’accusation de “poubelle tabloïd tabloïd”.

“Ce n’est rien de plus qu’un délit exagéré présumé impliquant un” il a dit qu’elle a dit “sur un téléphone portable, sans coups et évidemment sans blessure d’aucune sorte”, a déclaré Rosengart dans un communiqué envoyé par courrier électronique. “N’importe qui peut porter une accusation. Cela aurait dû être fermé immédiatement.”

VRAIMENT ?? “Tout le monde peut porter une accusation” – Mmmmm… Interrrrrrrrressssssssssssante.

TMZ a plus de détails sur ce qui s’est passé. Ils disent que la dispute de Britney avec l’employée concernait l’un de ses chiots britanniques, mais selon TEAM Britney, rien de tout cela n’a de sens, la femme a tout inventé et l’affaire ne mène nulle part.

L’employée a déclaré à la police qu’elle avait emmené le chiot de Britney chez le vétérinaire, affirmant qu’il y avait des problèmes avec le traitement de l’animal. La femme aurait affirmé que Britney l’avait confrontée à son retour du vétérinaire, ils se sont disputés au sujet du bien-être du chiot – puis Britney aurait arraché le téléphone portable de la main de l’employé. Je veux dire, il a cassé le téléphone portable.

Les sources de Britney nient qu’il y ait eu une altercation physique et disent que le département du shérif a assuré à Team Brit que l’affaire n’irait nulle part. WTF ?

Cependant, le site Web indique qu’un officier du département du shérif leur a dit que le département enquêtait toujours et présenterait les résultats au bureau du procureur de district, qui décidera s’il y a lieu de porter une accusation de délit d’agression contre Britney.

Ainsi, Britney Spears accusée d’avoir battu une employée.

En parlant de… Britney Spears, son ex Jason Trawick a démenti les rumeurs selon lesquelles ils étaient secrètement mariés.

Tout est apparu en début de semaine lorsque le Podcast “Toxic: The Britney Spears Story” a demandé si l’ancien couple s’était secrètement marié en 2012. Et en résumé, dans certains documents de la tutelle d’octobre 2012, il montre un paiement pour un ” consultation sur la dissolution du mariage.” A l’époque, Britney et Jason Trawick étaient en couple.

Britney et Trawick ont ​​commencé à sortir ensemble en avril 2009 et se sont fiancés en décembre 2011. En janvier 2013, ils ont mis fin à leurs fiançailles. Trawick était autrefois l’agent de Britney et a eu un bref rôle de co-tuteur aux côtés de son père, Jamie Spears, et d’un avocat, Andrew Wallet. Ainsi, Jason prétend qu’ils n’ont jamais été mariés.

