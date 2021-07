Britney Spears admet qu’elle n’avancera pas complètement tant qu’elle n’aura pas partagé tout ce qu’elle avait “besoin de dire”

Suite à la récente victoire de Britney Spears devant le tribunal concernant sa tutelle, la pop star est devenue plus vocale sur ses sentiments envers son arrangement actuel. Spears’ a posté sur Instagram, avec une photo cryptique montrant des perles à lettres indiquant “Un jour à la fois” et une légende qui dit que ses fans peuvent s’attendre à ce qu’elle continue de partager. “Alors j’ai dit ‘la vie continue’ dans un de mes récents posts mais c’est toujours plus facile à dire qu’à faire !!!!!” elle a écrit. « À ce moment-là, c’est ce qui semblait être le plus facile à dire, mais je pense que nous savons tous que je ne pourrai jamais lâcher prise et avancer pleinement jusqu’à ce que j’aie dit tout ce que j’avais à dire… et je ne suis même pas proche ! !!! On m’a dit de garder le silence sur les choses pendant si longtemps et j’ai enfin l’impression que je viens juste d’arriver.”

La chanteuse “Toxic” a récemment mis le feu à Internet pour avoir appelé sa famille –– en particulier sa sœur Jamie Lynn –– ainsi que ses détracteurs dans un autre article enflammé. “Pour ceux d’entre vous qui choisissent de critiquer mes vidéos de danse … écoutez, je ne vais pas jouer sur scène de si tôt avec mon père qui gère ce que je porte, dis, fais ou pense !!!!” Spears a écrit. “Je fais ça depuis 13 ans… Je préfère de loin partager des vidéos OUI depuis mon salon plutôt que sur scène à Vegas où certaines personnes étaient si loin qu’elles ne pouvaient même pas me serrer la main et j’ai fini avoir un contact avec l’herbe tout le temps … ce qui ne me dérangeait pas mais ça aurait été bien de pouvoir aller au spa de la mère !!!!” Spears continua. “Et non, je ne vais pas me maquiller lourdement et essayer d’essayer à nouveau sur scène et de ne pas être capable de faire le vrai remix de mes chansons pendant des années et de supplier de mettre ma nouvelle musique dans mon spectacle pour MES fans .. . alors j’arrête !!!!”

“Cette tutelle a tué mes rêves… alors tout ce que j’ai c’est de l’espoir et l’espoir est la seule chose dans ce monde qui est très difficile à tuer… pourtant les gens essaient toujours !!!!” Lances ajoutées. Elle continue en partageant à nouveau à quel point elle était mal à l’aise avec son interprétation dans des documentaires comme Framing Britney Spears du New York Times. “Je n’ai pas aimé la façon dont les documentaires évoquent des moments humiliants du passé… J’ai dépassé tout ça et cela depuis longtemps !!!!” Spears continua. “Et pour les femmes qui disent que c’est bizarre la façon dont j’ai encore de l’espoir pour les contes de fées … allez vous faire foutre !!!!! Comme je l’ai dit … l’espoir est tout ce que j’ai en ce moment … vous êtes Heureusement que je poste n’importe quoi… si vous n’aimez pas ce que vous voyez, ne me suivez pas !!!”

S’exprimant sur les précédentes performances de ses chansons par sa sœur contre sa volonté, elle a déclaré: “Je n’aime pas que ma sœur se présente à une cérémonie de remise de prix et interprète MES CHANSONS en remix !!!!!”, a écrit Spears, faisant référence à la performance de Jamie Lynn. aux Radio Disney Music Awards 2017. “Mon soi-disant système de soutien m’a profondément blessé !!!!” L’alun de Zoey 101 a répondu aux commentaires de sa sœur avec un selfie calme et recueilli pour le gramme. “Je me sens solide, stable et toujours en ce beau samedi”, a-t-elle légendé la photo.