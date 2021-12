Britney Spears appelle Diane Sawyer pour cette interview de 2003

14 décembre 2021 / Publié par : Allison

Chaque histoire a un protagoniste et un antagoniste clairs, mais dans le cas de The New York Times Presents: Framing Britney Spears, il n’y avait pas un seul méchant, mais un couple, à la fois littéral et métaphorique. Par example, Britney Spears’ père Jamie Spears est apparu comme un méchant assez clair, ou Justin Timberlake (il s’est depuis excusé auprès de Britney), mais « les médias » aussi, ce qui est juste un peu moins facile à pointer du doigt. Cependant, il y avait une personne qui couvrait les deux, et c’était Diane Sawyer. Britney a appelé Diane pour sa participation à l’examen critique de Britney Spears.

En 2003, Britney Spears, 21 ans, a rencontré Diane Sawyer et ABC News pour promouvoir son album In The Zone, alias l’album avec « Toxic » et la collaboration de Britney avec Madone, « Moi contre la musique. » Au cours de l’interview, Diane a semblé profiter de chaque occasion pour tourner la conversation sur la vie publique de Britney, comme sa rupture désordonnée avec Justin Timberlake ou pourquoi elle ne semble plus vouloir porter de vêtements. Les autres sujets abordés étaient le baiser de Britney avec Madonna aux MTV VMA de 2003, et sa garde-robe de performance et ses séances photo plus orientées vers les adultes, qui étaient encore une fois accompagnées d’une ambiance de honte salope. Vous pouvez regarder l’intégralité de l’interview ici, ce qui devient définitivement plus que gênant à certains moments.

Hier, Britney a parlé de cette interview dans une publication Instagram, qui a été supprimée peu de temps après sa publication. Le magazine People dit que Britney a tout expliqué, en disant qu’elle détestait chaque minute que Diane Sawyer était dans son appartement en train de lui parler de son ventre nu et de Justin Timberlake, et comment Britney pense que c’était une décision merdique de lancer une équipe d’interview dans son personnel l’espace lorsqu’elle ne se sentait pas en sécurité ou à l’aise. De plus, à un moment donné de l’interview, Diane Sawyer a parlé à Britney d’un éventuel problème de shopping, et Britney a expliqué dans sa publication Instagram qu’il est assez difficile d’avoir un problème de shopping lorsque vous vous cachez dans votre appartement depuis un an en essayant de survivre à une rupture publique. Britney a terminé en disant à Diane Sawyer qu’elle peut « embrasser mon cul blanc ».

BRITNEY DRAGGING DIANE SAWYER pic.twitter.com/xaDItxYB0b – Compte de fan (@breatheonmiley) 13 décembre 2021

L’impulsion du message de Britney semblait être à quel point elle était heureuse de pouvoir enfin faire des achats de Noël dans un centre commercial et de retirer son propre argent d’un guichet automatique. C’est une sacrée séquence, et peut-être que Britney s’en prendra à nouveau après son père parce que lorsque People a contacté Jamie Spears au sujet de son accusation d’avoir jeté l’équipe d’ABC News dans son appartement sans son consentement, il avait ceci à dire :

« Monsieur. Spears n’a aucune idée de ce dont parle Mme Spears. Jamie n’a jamais organisé d’interview avec Diane Sawyer et n’était pas présent pour une telle interview. Il n’avait rien à voir avec la carrière de Britney à ce stade et n’était absolument pas impliqué dans cette interview. Jamie aime beaucoup Britney, ne souhaite à Britney que le meilleur et espère qu’elle continuera à chercher l’aide dont elle a besoin pour rester en sécurité et en bonne santé.

De toute évidence, l’Instagram de Britney ne sert vraiment qu’à rappeler que Britney a eu une putain de période terrible dans les années 2000 et 2010, et qu’elle ne s’est jamais vraiment sentie en contrôle de sa propre vie. Mais il y a une sorte de partie amusante dans la petite lettre ouverte de Britney, à part dire à Diane de lui embrasser le cul (quelque part Connie Chung applaudit bruyamment). C’est quand Britney a dit ceci :

« Elle a dit ‘Une femme ou une fille’… Je voudrais dire maintenant ‘Madame, je suis une salope catholique !!! Vous voulez me rejoindre à une messe et je peux remettre à votre mari mon certificat d’achat de joueurs anonymes ???’”

Diane Sawyer était mariée à Mike Nichols à l’époque, qui a fait Closer un an plus tard en 2004. Et honnêtement, si Britney avait dit à Diane que, il n’y avait aucun moyen que Mike Nichols n’aurait pas immédiatement reconnu cela comme un dialogue parfait, et en aurait donné chaque mot à Natalie Portman pour murmure à Clive Owen.

Photo : abc