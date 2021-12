Britney Spears appelle les paparazzi pour des photos peu flatteuses

Britney Spears n’est pas étrangère au fait que des photos peu flatteuses d’elle-même soient partagées dans les médias, et maintenant elle appelle les paparazzis pour avoir fait exactement cela. Dans une nouvelle publication Instagram, Spears a posé avec son fiancé Sam Ashgari tout en portant un short Daisy Duke et une paire de bottes rouges jusqu’aux genoux. Dans la légende de l’article, Spears a souligné qu’elle « s’est entraînée » et qu’elle est heureuse de montrer les résultats, contrairement aux photos qu’elle a vues prises par des photographes de célébrités.

« Oh la joie précieuse aujourd’hui », s’est exclamé Spears. « Mon fiancé et moi sommes tellement excités de partir. » Elle a ensuite ajouté: « Comme vous pouvez le voir, je ne pèse pas 800 livres comme les paps me l’ont fait sur les photos. Je me suis entraîné et c’est réel … peu importe. » La mère de deux enfants a ensuite conclu son article en écrivant : « Dieu merci d’avoir pu sortir du pays ! Je suis bénie ! » de nombreux abonnés de Spears ont depuis commenté la publication, avec un écrit : « Fille ! toujours! »

Le poste de Spears intervient quelques semaines après la fin officielle de sa tutelle de longue date le 12 novembre, mettant fin à plus d’une décennie où la chanteuse n’était pas légalement autorisée à prendre certains types de décisions autonomes pour elle-même, notamment concernant sa santé et ses finances. « À compter d’aujourd’hui, avec effet immédiat, la tutelle a été résiliée à la fois en tant que personne et en tant que succession », a déclaré Mathew Rosengart, l’avocat de Spears, devant le tribunal, par CNN, après que la décision a été rendue. « C’est un jour monumental pour Britney Spears. La prochaine étape pour Britney, et c’est la première fois que cela peut être dit depuis environ une décennie, appartient à une seule personne, Britney. »

Rosengart est sorti plus tard et a demandé que le père de Spears, Jamie, fasse l’objet d’une enquête sur la façon dont il a géré la tutelle de sa fille au fil des ans. « J’étais procureur fédéral, maintenant je ne suis plus qu’un avocat privé », a déclaré Rosengart, selon Vulture. « Je n’ai pas de pouvoirs d’enquête pénale. Que se passe-t-il [from] il reviendra aux forces de l’ordre. » Rosengart a poursuivi en accusant Jamie de s’être donné un salaire énorme pour avoir été le conservateur de Spears. « Il a pris un salaire de la succession », a déclaré l’avocat. « Il a pris un pourcentage des revenus de sa fille. à Las Vegas et ailleurs. »

S’exprimant pour elle-même, Spears s’est rendue sur Instagram pour remercier ses fans et les partisans du mouvement #FreeBritney de s’être battus pour la libérer de sa tutelle. « Honnêtement, ma voix a été étouffée et menacée pendant si longtemps, et je n’ai pas pu parler ni dire quoi que ce soit », a-t-elle écrit. « Je pense honnêtement que vous m’avez sauvé la vie, d’une certaine manière. 100 pour cent. »