Britney Spears appelle maman Lynne dans une publication Instagram maintenant supprimée

Britney Spears appelle sa mère Lynn Spears pour « avoir secrètement ruiné ma vie » dans une publication Instagram supprimée depuis. Alors que la chanteuse « Toxic » a enfin commencé à sortir de son accord de tutelle de 13 ans avec son père, elle s’exprime de plus en plus sur les difficultés auxquelles elle est confrontée à huis clos. Dans son dernier message, elle ne s’est pas retenue, déclenchant une colère verbale contre sa mère et Lou Taylor, l’ancien porte-parole de la famille.

« Au moment où je souris et je me rends compte que je ne l’ai pas fait depuis très longtemps !!!! Ma mère est tellement INTÉRESSÉE et dit ‘tu agis bizarrement, qu’est-ce qui ne va pas avec toi ???’ Je dis ‘Bonjour, je m’appelle Britney Spears, ravie de vous rencontrer enfin !!!’ Avant d’aller plus loin, pardonne moi d’avance… Cela fait 13 ans et je suis un peu rouillé !!!! C’était une affaire familiale avant .. ce n’est plus ça !!!! J’arrive à sourire… alors merci d’être sorti de ma vie et de m’avoir enfin permis de vivre la mienne !!!! » a-t-elle écrit en légende.

« Psssss est-ce que je sais à quel point j’ai l’air méchant ??? Oui, je le pense à 100 milliards de pour cent !!!! Pssss mon père a peut-être commencé la tutelle il y a 13 ans… mais ce que les gens ne savent pas, c’est que ma mère est la seule qui lui a donné l’idée !!!! Je ne récupérerai jamais ces années … elle a secrètement ruiné ma vie … et oui je l’appellerai elle et Lou Taylor là-dessus …. Alors prenez tout votre ‘J’ai AUCUNE IDÉE de ce qui se passe’ attitude et va te faire foutre !!!! Tu sais exactement ce que tu as fait… mon père n’est pas assez intelligent pour penser à une tutelle… mais ce soir je sourirai en sachant que j’ai une nouvelle vie devant moi !!! » elle a continué.

BRITNEY VIENT DE METTRE À JOUR SA LÉGENDE !! CECI N’EST PAS UN EXERCICE. LOU ET LYNN DESCENDENT !! #FreeBritney #InvestigateLouTaylor pic.twitter.com/6cHuipSjSK — JakeyonceTV | #FreeBritney (@jakeyoncetv) 3 novembre 2021

Maintenant qu’elle est presque libérée de son ancien arrangement, la chanteuse dit qu’elle travaille sur une nouvelle entreprise – mais cela peut décevoir certains fans car cela n’impliquera aucune nouvelle musique. Spears a partagé via Instagram qu’elle travaillait à l’écriture d’un roman fictif sur « une fille qui a été assassinée » et se retrouve plus tard dans « les limbes » en tant que fantôme qui a besoin de voir son reflet dans des miroirs pour survivre. Si elle veut sortir des limbes, elle a une décision majeure à prendre. Elle peut soit « saluer les mêmes personnes qui l’ont assassinée, soit créer une toute nouvelle vie ».