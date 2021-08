Britney Spears aurait appelé le 911 après que ses chiens aient été enlevés de sa maison

Britney Spears a récemment fait face à une situation extrêmement stressante. Selon Page Six, Spears a appelé la police le 10 août afin de signaler un vol. TMZ a rapporté plus tard que le vol concernait ses chiens.

Page Six a initialement rapporté jeudi que Spears avait appelé la police pour signaler un vol mystérieux à son domicile. Le média a rapporté qu’une fois que les responsables sont arrivés à sa résidence à Thousand Oaks, en Californie, elle a refusé de poursuivre les actions. Eric Burschow, responsable des relations avec les médias du département du shérif du comté de Ventura, a déclaré à Page Six: “Elle a appelé et voulait signaler un type de vol.” Burschow a ajouté : « Lorsque les députés sont arrivés et ont contacté son personnel de sécurité, ils ont informé les députés que Mme Spears avait décidé qu’elle ne voulait pas déposer de rapport à ce moment-là. Et donc, les députés sont partis.

Étant donné que Spears n’a pas déposé de rapport sur cette affaire, il n’y a pas de trace officielle de ce qui lui aurait été volé. Burschow a continué à dire à propos de la situation: “Il n’y avait aucune mesure d’application de la loi à ce moment-là, aucun rapport n’a été pris ou quelque chose comme ça.” Page Six a contacté l’avocat de Spear, Mathew Rosengart, mais n’a pas eu de réponse au moment de la publication de l’article. TMZ a offert un aperçu de la situation. Selon la publication, les chiens de Spears lui auraient été enlevés.

L’affaire a commencé début août. À l’époque, l’un des chiens de Spears est tombé malade. Sa gouvernante a emmené l’animal et un autre des chiens de Spears chez le vétérinaire. Mais, les animaux ne sont jamais revenus au domicile du chanteur. TMZ a rapporté que la gardienne de chien de Spears, qui est également infirmière, les a gardés chez elle car elle pensait qu’ils étaient négligés. Au milieu de cette situation, la chanteuse de “Circus” aurait confronté sa femme de ménage pour savoir où se trouvaient ses chiens. La femme de ménage aurait montré à Spears des photos des chiens et affirmé qu’elle les avait emmenés de la résidence car elle pensait qu’ils n’étaient pas correctement soignés.

Quant à la position supposée de Spears sur la situation, elle pense que la femme de ménage a envoyé les photos à son père, Jamie Spears, et a demandé au gardien de chien d’emmener les animaux (une source a déclaré au média que Jamie est “totalement dans le noir” à propos de les événements dans la maison de sa fille). Une altercation aurait eu lieu entre Spears et la femme de ménage à ce stade. La chanteuse se serait fâchée contre la situation et aurait dit à la femme de ménage qu’ils ne pouvaient pas prendre de photos chez elle.

Elle aurait tenté de leur arracher le téléphone de la femme de ménage. Selon les “sources Britney” de TMZ, elle a arraché le téléphone de la main de sa femme de ménage. Mais, la femme de ménage a allégué que Spears l’avait frappée au bras et que le téléphone s’était ensuite détaché après qu’elle ait perdu sa prise dessus. Le département du shérif du comté de Ventura enquête actuellement sur la question. TMZ a également noté que Spears n’avait toujours pas récupéré ses chiens.