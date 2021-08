Britney Spears aurait été « ravie » après ses retrouvailles avec des chiens disparus

Britney Spears a récupéré ses chiens. PEOPLE rapporte que les deux chiens lui ont été remis. Une source a révélé que Spears « avait retrouvé ses chiens avant le week-end » et était « ravie » de les avoir à la maison. “Ses chiens sont une race sensible qui a souvent des problèmes de santé. Elle a reçu des instructions claires sur la façon de prendre soin des chiens maintenant”, a expliqué la source, signalant également que “la femme de ménage ne travaille plus pour elle”.

“Les chiens sont de retour et ils ont plus d’aide maintenant”, a déclaré une autre source à PEOPLE. Selon Page Six, les deux chiens de Spears ont été emmenés chez le vétérinaire par son pet sitter début août. “Britney exige des réponses”, a révélé une source à l’époque. “Elle a déjà vécu cela auparavant. Ses conservateurs menaçaient de lui retirer ses enfants, et maintenant ses chiens sont introuvables. C’est un sentiment bien trop familier – et déchirant – pour elle.”

TMZ a signalé qu’un des chiens était malade, et à cause de ce développement, la gardienne a cru que Spears était un propriétaire d’animal négligent. Cependant, une autre source a déclaré à Page Six que Spears “adore ses chiens et ne les maltraiterait jamais”. Ce n’est pas la première fois que les chiens sont enlevés à Spears alors qu’elle se bat pour mettre fin à sa tutelle restrictive.

Spears était tellement bouleversée par la dernière disparition de ses chiens qu’elle a appelé la police le 10 août, mais lorsque la police du comté de Ventura est arrivée chez elle, son équipe de sécurité leur a dit qu’elle ne souhaitait plus déposer de rapport de police. Le 16 août, la gouvernante de Spears a montré une photo de l’un des chiens semblant malade à Spears, que la chanteuse “Toxic” soupçonnait d’avoir envoyée à son père, Jamie Spears, comme preuve de négligence. Cet incident a incité Spears à glisser le téléphone de la main de sa femme de ménage, et l’employée a fini par déposer un rapport de police. Spears fait actuellement l’objet d’une enquête pour délit de batterie.

L’avocat de Britney, Mathew Rosengart, a envoyé une déclaration à ce sujet à NBC News, qualifiant l’incident de “rien de plus qu’un délit présumé exagéré impliquant un” il a dit qu’elle avait dit “à propos d’un téléphone portable, sans frappe et évidemment sans aucune blessure “, il a écrit. “N’importe qui peut porter une accusation. Cela aurait dû être fermé immédiatement.”