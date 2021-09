Britney Spears Bande-annonce du documentaire Netflix, date de sortie de la première

Netflix a publié mercredi le teaser officiel et la date de sortie de son prochain documentaire sur Britney Spears, Britney Vs Spears. Le documentaire devrait sortir sur le service de streaming le 28 septembre et plongera profondément dans la longue bataille de la pop star contre sa tutelle. La bande-annonce complète met en évidence les nombreuses personnes dans la vie de Spears qui l’ont exploitée, y compris ses parents, et comment elle n’a pas contrôlé sa propre vie depuis des années.

Britney Vs Spears sort juste un jour avant la comparution de la pop star devant le tribunal le 29 septembre. Le nouveau film serait en préparation depuis plus d’un an, selon Variety. Il est censé présenter des témoignages de certains des proches de l’interprète de “Gimme More”, bien qu’il soit extrêmement peu probable que Spears elle-même fasse une déclaration pour le documentaire étant donné qu’elle a été extrêmement privée et qu’elle a décliné les opportunités médiatiques tout au long de sa bataille de tutelle.

Le documentaire ne pouvait pas être plus opportun. Mercredi, TMZ a rapporté que Spears et son avocat, Mathew Rosengart, avaient déposé des documents pour mettre fin à sa tutelle cet automne. La nouvelle survient peu de temps après que le père de Spears, Jamie Spears, qui est conservateur de sa succession, a demandé la fin de la tutelle.

Dans les documents juridiques que Rosengart a déposés, il a déclaré que la tutelle ne sert aucun but légitime et qu’elle devrait prendre fin immédiatement. Tout comme Jamie l’a noté dans son propre dossier, Rosengart a déclaré que la tutelle devrait prendre fin sans autre évaluation médicale. Spears a été un grand partisan de la fin de la tutelle sans subir d’évaluation médicale. Quant à savoir pourquoi Rosengart pense que la tutelle devrait prendre fin, il a déclaré que si le juge autorisait Spears à choisir son propre avocat, elle avait “la capacité et la capacité d’identifier, d’engager et de former un avocat de son choix”.

L’avocat a ensuite cité Jamie dans son document, déclarant: “Si Mme Spears veut mettre fin à la tutelle et pense qu’elle peut gérer sa propre vie, M. Spears pense qu’elle devrait avoir cette chance.” Bien qu’il n’y ait actuellement aucun plan en place pour la fin de la tutelle, Rosengart demande un “plan de résiliation” afin que toutes les parties puissent être sur la même longueur d’onde. La prochaine étape dans cette affaire concerne Jamie, car une audience est prévue la semaine prochaine concernant son statut de conservateur de la succession de sa fille. L’audience déterminera si Jamie sera démis de ses fonctions de conservateur immédiatement avant la fin définitive de la tutelle.