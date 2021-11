Britney Spears blâme mère Lynne pour la conservation

Britney Spears blâme maintenant sa mère Lynne pour la tutelle qu’elle exerce depuis 2008.

Alors que le père de Spears Jamie était celle qui contrôlait légalement sa succession, ses soins de santé et d’autres affaires personnelles jusqu’à récemment, la pop star prétend maintenant que sa mère est en faute.

Dans la légende d’une publication Instagram maintenant supprimée, Spears a affirmé que Lynne avait donné à Jamie l’idée de placer leur fille sous la tutelle, ajoutant: « mon père n’est pas assez intelligent ».

« Au moment où je souris et je me rends compte que je ne l’ai pas fait depuis très longtemps !!!! Ma mère est tellement INTÉRESSÉE et dit ‘Tu agis bizarrement… qu’est-ce qui ne va pas avec toi ???' » commença la légende de Spears. « Je dis ‘Bonjour, je m’appelle Britney Spears… ravie de vous rencontrer enfin !!!' »

La légende de Spears, incluse sous l’image d’une citation qui disait: « L’animal le plus dangereux du monde est une femme silencieuse et souriante », a poursuivi en détail comment Lynne « a secrètement ruiné » sa vie.

« Mon père a peut-être commencé la tutelle il y a 13 ans… mais ce que les gens ne savent pas, c’est que c’est ma mère qui lui a donné l’idée !!!! Spears a écrit. « Je ne récupérerai jamais ces années… elle a secrètement ruiné ma vie. »

Spears a également poursuivi son ancien directeur commercial Lou Taylor, qui a été critiquée à la suite d’allégations selon lesquelles elle aurait été impliquée dans le début de la tutelle, écrivant: « Prenez toute votre attitude » Je n’ai aucune idée de ce qui se passe « et allez vous faire foutre !!!! »

« Vous savez exactement ce que vous avez fait », a-t-elle ajouté. « Mon père n’est pas assez intelligent pour penser à une tutelle… mais ce soir je sourirai en sachant que j’ai une nouvelle vie devant moi !!!! »

Spears a récemment poursuivi sa famille via son Instagram à plusieurs reprises, les appelant pour ne pas l’avoir aidée au milieu de la tutelle.

Le message de mardi intervient un jour après que Jamie a demandé la résiliation immédiate de la tutelle de Spears, selon People.

Selon People, dans de nouveaux documents judiciaires obtenus par le magazine, l’avocat de Jamie Alex Weingarten a écrit que Jamie pense que « le récent témoignage de Britney et ses demandes de prendre le contrôle personnel de sa succession et de ses affaires ont clairement montré que la poursuite de la tutelle est contraire à ses désirs ».

« Jamie ne voit aucune raison pour laquelle le Conservatorship devrait continuer pendant un certain temps et affirme qu’il n’a aucun intérêt à ce que le Conservatorship continue », a-t-il écrit, ajoutant: « Jamie aime et soutient inconditionnellement sa fille. Arrêt complet. Comme il l’a fait toute sa vie, Jamie fera tout ce qu’il peut pour la protéger et prendre soin d’elle.

