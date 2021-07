Britney Spears célèbre le retour de sa “liberté” dans la dernière vidéo de danse

Britney Spears poursuit sa quête pour garder espoir au milieu de sa bataille de tutelle en cours. La pop star a partagé une nouvelle vidéo de danse pour célébrer ses récentes victoires devant le tribunal, où elle a demandé à ses abonnés comment ils gardent leurs rêves en vie. “Alors, que faites-vous les gars pour garder vos rêves en vie ???? C’est juste curieux parce qu’à ce stade, je ne suis pas sûre que ce soit une bonne idée d’écouter les conseils de certaines personnes”, a-t-elle commencé.

Elle a poursuivi en disant qu’elle passait la plupart de ses journées à danser dans son manoir de plusieurs millions de dollars. “Hier, j’ai réalisé que toutes mes chaussures de tennis avaient disparu… Je les aime parce que je danse trois heures la plupart des jours et mes pieds me font mal alors j’ai mis des chaussures de tennis pour que mes pieds soient bien… quatre nouvelles paires et elles sont arrivées il y a cinq semaines mais elles étaient toutes trop grosses donc je suis sans elles depuis longtemps !!!! Alors quand je me suis réveillé hier et que je me suis souvenu que je n’en avais pas, j’ai sorti une Carrie Bradshaw et j’ai commandé une un tas de nouvelles chaussures en ligne !!!! Mes assistants APPROCHE HUMBLING pourquoi ne voyez-vous pas simplement ce que vous pouvez trouver dans votre placard NE FONCTIONNE PLUS … J’ai choisi de SOUFFLER et devinez quoi … mes pieds montent en flèche ces jours-ci .”

“Je n’arrêterai jamais d’acheter des chaussures de tennis et des talons !!!!” a-t-elle poursuivi, utilisant les chaussures comme une métaphore de son bonheur. “Je ne vais pas me contenter et compte tenu de l’autre jour, j’ai dit que j’avais l’impression d’arriver ici … C’EST UN EUPPRESSION !!!!” elle a continué. “Cela fait un moment que je n’ai pas roulé seul et disons simplement que c’est un BALLGAME DIFFERENT car je ne suis pas sûr que ce stade soit proche de l’Amérique !!!!”

Elle a clôturé le message, remerciant des stars comme Cher et Jennifer Lopez d’avoir été une inspiration pour elle tout au long de son parcours vers la célébrité. “Peut-être que je vais être gentil et planter ici et garder mes rêves en vie en pensant à visiter Saint-Tropez avec du cher et à manger des glaces… Elle était l’une de mes chanteuses préférées quand j’étais enfant et j’adorais m’habiller comme elle , se souvient Britney. “Et penser à avoir un pack de six comme jlo … Seigneur, elle est tellement inspirante dans sa nouvelle vidéo !!!! Encore une fois, c’est moi avec espoir … amour … et intention … en passant, j’ai l’intention de le faire aller au bal après avoir nettoyé ma maison !!!!!