Britney Spears commente l’encadrement de Britney Spears Doc ⋆ .

Britney Spears a fait l’objet d’un remarquable documentaire récemment produit par le New York Times qui a exposé en détail la tutelle dont son père se sert pour gérer tous les aspects de sa vie et le mouvement en ligne «Free Britney» qui a suivi.

Encadrer Britney Spears a fait sensation, en particulier dans les cercles médiatiques, car il décrivait très défavorablement les médias financés par les paparazzis du début et de la mi-août, dont le harcèlement et le harcèlement constants de la pop star semblaient jouer un rôle important dans le prétendu ce qui a conduit son père à contrôler sa vie et les batailles judiciaires qui ont suivi.

Spears était resté silencieux sur le documentaire mais s’est finalement prononcé dans un article de mardi soir sur Instagram. Son avis? Pas génial, étonnamment.

Les commentaires sont venus dans une légende publiée à côté d’une vidéo de son solo de danse sur la chanson Crazy d’Aerosmith, qui a débuté avec l’admission que sa vie a toujours été « très spéculée … regardée … et jugée vraiment toute ma vie !!! » Elle admet ensuite que même si elle n’a pas regardé le documentaire, elle en a apparemment vu une partie.

«Je n’ai pas regardé le documentaire mais d’après ce que j’en ai vu, j’ai été gêné par la lumière dans laquelle ils m’ont mis… J’ai pleuré pendant deux semaines et bien…. Je pleure encore parfois !!! » Sa déclaration complète ci-dessous:

Ma vie a toujours été très spéculée … regardé… et jugé vraiment toute ma vie !!! Pour ma santé mentale, j’ai besoin de danser sur @iamstevent tous les soirs de ma vie 💃🏼💃🏼💃🏼 pour me sentir sauvage, humain et vivant !!! J’ai été exposé toute ma vie devant des gens 😳😳😳 !!! Il faut beaucoup de force pour FAIRE CONFIANCE à l’univers avec votre vraie vulnérabilité car j’ai toujours été tellement jugé… insulté… et embarrassé par les médias… et je le suis encore jusqu’à ce jour 👎🏼👎🏼👎🏼 !!!! Alors que le monde continue de tourner et que la vie continue, nous restons toujours aussi fragiles et sensibles que les gens !!! Je n’ai pas regardé le documentaire mais d’après ce que j’en ai vu, j’ai été gêné par la lumière dans laquelle ils m’ont mis… J’ai pleuré pendant deux semaines et bien…. Je pleure encore parfois !!!! Je fais ce que je peux dans ma propre spiritualité avec moi-même pour essayer de garder ma propre joie… amour… et bonheur ✨🙏🏼 ☀️ !!!! Chaque jour, danser m’apporte de la joie !!! Je ne suis pas là pour être parfait… parfait c’est ennuyeux… Je suis là pour transmettre la gentillesse 💋💋💋 !!!!

Le documentaire dépeint clairement Spears comme une victime du contrôle de son père et suggère fortement que lui et son avocat font de grands gains financiers tandis que Spears est essentiellement confiné par une tutelle ordonnée par le tribunal qui n’est traditionnellement utilisée que pour les personnes âgées ou totalement incapables de faire. décisions saines et prendre soin d’eux-mêmes.

