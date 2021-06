Britney Spears comparaîtra devant le tribunal, mais que dira-t-elle ? – Le Soleil du Mexique

Britney Spears s’entretiendra mercredi avec le juge de Los Angeles qui supervise le contrôle de ses affaires personnelles et professionnelles, dans le cadre d’un accord de plus en plus controversé de 13 ans qui a vu la pop star passer de l’effondrement au retour pour reculer à nouveau. .

Ce qu’elle dira et si ses fans et les médias l’écouteront, c’est à chacun de deviner.

L’ex-adolescent sensation, maintenant âgé de 39 ans, ne devrait pas comparaître en personne mercredi, mais devrait parler au juge via une liaison audio. La dernière fois que Spears l’a fait, c’était en mars 2019, mais le tribunal était fermé au public et son témoignage était privé.

Spears est sous tutelle depuis 2008, date à laquelle elle s’est effondrée. Un an plus tard, il est revenu avec un nouvel album et une tournée mondiale et a travaillé dur jusqu’à la fin de 2018. Les détails de sa santé mentale n’ont jamais été révélés.

Le statut de la chanteuse en tant qu’icône de la culture pop et le mystère entourant sa santé mentale ont attiré l’attention du public de mercredi.

“Elle était l’épouse de l’Amérique … Elle est une tranche de l’Amérique et son histoire et voir ses problèmes et sa résurrection fait également partie de l’histoire américaine”, a déclaré Scott Rahn, un avocat de Los Angeles spécialisé dans les questions de tutelle et de garde.

L’année dernière, Spears a entamé la procédure légale pour retirer son père, Jamie Spears, de la gestion de questions personnelles allant de ses soins médicaux à la visite de son village isolé à l’extérieur de Los Angeles. Votre demande doit encore être étudiée en détail.

Jamie Spears est également l’un des directeurs financiers du chanteur.