Britney Spears compare sa tutelle au trafic sexuel

Britney Spears cherche depuis des années à changer le rôle de son père dans sa tutelle, selon des documents judiciaires confidentiels. Dans son témoignage devant le tribunal aujourd’hui, Spears a comparé sa tutelle restrictive à l’esclavage sexuel.

Le New York Times a obtenu des copies de documents judiciaires qui révèlent la bataille de Spears pour garder le contrôle de sa vie. Dans ces documents, Mme Spears exprime une sérieuse opposition à la tutelle “plus tôt et plus souvent qu’on ne le savait auparavant, et a déclaré qu’elle limitait tout ce avec qui elle sortait à la couleur de ses armoires de cuisine”, lit-on dans le rapport.

“Elle a expliqué qu’elle pensait que la tutelle était devenue un outil oppressif et contrôlant contre elle”, a écrit un enquêteur du tribunal dans un rapport de 2016. Mme Spears a dit à l’enquêteur qu’elle souhaitait que la tutelle soit terminée le plus tôt possible.

“Elle en a marre d’être exploitée” et elle a dit que c’était elle qui travaillait et gagnait son argent, mais tout le monde autour d’elle est sur sa liste de paie”, écrit l’enquêteur dans le rapport. Lors d’une audience très médiatisée en 2019, Mme Spears a déclaré au tribunal qu’elle se sentait forcée de rester dans un établissement de santé mentale et de se produire contre son gré par la tutelle.

Jamie Spears, le père de Britney, a été nommé conservateur de sa succession en 2008. Les documents nouvellement obtenus par le New York Times révèlent que Mme Spears avait de sérieux doutes sur son aptitude à jouer le rôle d’administrateur de sa succession.

L’avocat commis d’office de Mme Spear, Samuel D. Ingham III, écrit que son client avait une « liste de courses » de griefs concernant l’inaptitude de son père à assumer le rôle, citant la consommation d’alcool comme l’une des objections. En 2020, Ingham a informé le juge que Mme Spears avait « peur de son père ».

Mme Spears s’est adressée directement à un juge du tribunal de Los Angeles pour la première fois aujourd’hui. Elle a demandé le déménagement de manière accélérée et a vivement critiqué la nature suffocante et contrôlante de la tutelle de son père.

“En Californie, la seule chose similaire à cela s’appelle le trafic sexuel, obligeant quiconque à travailler contre son gré, emportant tous ses biens carte de crédit, espèces, téléphone, passeport”, a déclaré Spears. “Je ne suis pas ici pour être l’esclave de qui que ce soit.”

Les juges des audiences précédentes ont refusé de révoquer Jamie Spears en tant que conservateur, bien qu’ils aient réduit son rôle. Il est maintenant co-conservateur aux côtés de Bessemer Trust et a cédé son contrôle sur les choix de vie de Spears à un autre professionnel.

Lorsqu’on lui a demandé sur Instagram si elle se produirait à nouveau, Britney Spears a répondu : “Je n’en ai aucune idée. Je m’amuse en ce moment. Je suis dans une transition dans ma vie et je m’amuse. Alors c’est tout.” Elle a refusé de commenter publiquement le rôle de son père en tant que conservateur, de sorte que ces documents judiciaires ont été la seule fenêtre sur ses objections.