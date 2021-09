Britney Spears confirme ses fiançailles avec son petit ami Sam Asghari

Britney Spears, 39 ans, a confirmé sur Instagram qu’elle et son petit ami de 4 ans, Sam Asghari, 27 ans, sont fiancés. La pop star a partagé une adorable vidéo montrant la bague massive, disant qu’elle était “extatique” à propos de la proposition et offrait un “OUI” enthousiaste quand Asghari lui demanda si elle aimait la bague. “Je ne peux pas f —— y croire !!!!!!” a-t-elle écrit sur Instagram. Asghari a également partagé une photo du couple en train de s’embrasser tandis que Spears montre la bague et éteint l’appareil photo.

Le manager de longue date de Spears, Brandon Cohen, a également déclaré qu’il était “fier de célébrer et de confirmer les fiançailles” avec People. “Le couple a officialisé aujourd’hui leur relation de longue date et est profondément touché par le soutien, le dévouement et l’amour qui leur ont été exprimés”, a-t-il déclaré. Il a également révélé que la bague avait été conçue par le bijoutier new-yorkais Roman Malayev, qui “ne pouvait pas être plus heureux d’être impliqué et de fabriquer cette bague unique en son genre”.

Cette nouvelle officielle intervient après qu’Asghari aurait posté une photo accidentelle de la bague de fiançailles sur Instagram. Asghari, qui a commencé à sortir avec Spears après leur rencontre sur le tournage de son clip “Slumber Party” en 2016, a affirmé plus tard qu’il avait été piraté et a demandé aux fans de “se calmer”. La photo montrait une bague de fiançailles tenue par un outil de bijoutier pour montrer le diamant, a rapporté The Blast. La photo présentait également le mot “lionne”, qu’Asghari utilise comme surnom pour Spears, gravé à l’intérieur de la bague.

Cependant, Asghari a déclaré que ce n’était pas réel. “Le compte a été piraté et a été photoshopé – calmez tout le monde”, a-t-il écrit vendredi soir dans un article Instagram Story. Quelques heures avant de publier cette déclaration, il a célébré Spears en remportant le sondage Time100 Reader de Time Magazine. “C’est ce que vous appelez une base de fans”, a-t-il écrit, ajoutant un lien vers Time.

Spears est toujours sous tutelle établie en 2008, et elle a affirmé que cela l’avait empêchée de se marier et d’avoir une famille. Cependant, le mois dernier, son père, Jamie Spears, a déposé des documents annonçant son intention de se retirer. Son avocat a affirmé qu’il n’y avait “aucun motif réel” pour le retirer du poste de supervision de la succession de Spears, mais il a décidé de le faire en raison des “attaques” publiques et des efforts continus de sa fille pour le retirer. Jamie « a l’intention de travailler avec la Cour et le nouvel avocat de sa fille pour préparer une transition ordonnée vers un nouveau conservateur », avait écrit son avocat à l’époque.

Mardi, TMZ a rapporté que Jamie avait officiellement demandé au juge chargé de l’affaire de mettre fin complètement à la tutelle. Son avocat a fait valoir que la décision précédente du juge d’autoriser Spears à engager son propre avocat était la preuve que le tribunal lui-même pensait qu’elle était capable de superviser sa propre succession. “En faisant ainsi [allowing her to hire a lawyer], notre Cour a reconnu que Mme Spears a à la fois la capacité et la capacité d’identifier, d’engager et d’instruire l’avocat de son choix, de son propre chef, sans l’aide du conservateur ou de la Cour », lit-on dans les documents. « Si Mme Spears a la capacité d’engager elle-même un avocat, elle a probablement la capacité de gérer d’autres questions contractuelles et commerciales. » Les documents de Jamie indiquent également que Jodi Montgomery, la conservatrice des soins personnels de Spears, pourrait également être renvoyée.

Une source a déclaré plus tard à Entertainment Tonight qu’Asghari avait hâte de se fiancer avec Spears maintenant que la lumière apparaît au bout du tunnel. “Tous leurs rêves pour leur relation ont été suspendus en raison de la tutelle”, a déclaré la source plus tôt cette semaine. “Ils n’ont pas pu progresser comme un couple adulte normal. C’est comme sortir ensemble au lycée. C’est leur expérience depuis environ deux ans.” Asghari n’a certainement pas perdu de temps à l’officialiser dès qu’il en a été libre. Félicitations à l’heureux couple !