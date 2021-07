Britney Spears continue d’exprimer sa liberté avec une surprenante photo topless sur Instagram

Britney Spears affiche sa liberté dans un autre post Instagram. Cette fois, au lieu d’utiliser certains de ses mots tranchants, la chanteuse a choisi de poser seins nus dans son jardin près de l’un des arbres. Elle a associé son look entièrement naturel à une paire de shorts en jean courts. Beaucoup des 32,3 millions de followers de la chanteuse “Toxic” ont sauté dans ses commentaires, partageant leurs réactions choquées. La chanteuse Tinashe a répondu à la photo en disant: “BRITNEYYYYY” avec enthousiasme.

Le poste intervient après les récentes victoires de Britney devant les tribunaux, lui accordant un peu plus de liberté alors qu’elle continue de faire la guerre à sa famille dans la bataille en cours pour la tutelle. Dans son dernier témoignage, Spears a doublé ses demandes pour que le tribunal enquête sur son père Jamie Spears et ses motivations pour rester le principal conservateur de sa succession de plusieurs millions de dollars et de ses affaires personnelles. Elle a également déclaré au tribunal qu’elle poursuivrait les membres de sa propre famille si elle le pouvait en raison du traitement auquel elle a été soumise tout au long de l’arrangement de 13 ans.

À la suite d’un autre article où la star a appelé sa sœur pour l’avoir trahie en interprétant certaines de ses chansons lors d’un spectacle de 2017, la chanteuse a partagé quelques autres articles expliquant à quel point l’espoir est important à ce stade de sa vie. “Alors, que faites-vous les gars pour garder vos rêves en vie ???? Juste parce que, à ce stade, je ne suis pas sûre que ce soit une bonne idée d’écouter les conseils de certaines personnes”, a-t-elle commencé jeudi.

“Hier, j’ai réalisé que toutes mes chaussures de tennis avaient disparu… Je les aime parce que je danse trois heures la plupart des jours et j’ai mal aux pieds, alors j’ai mis des chaussures de tennis pour que mes pieds soient bien… eh bien, tous les miens sont vieux alors j’ai commandé quatre nouvelles paires et elles sont arrivées il y a cinq semaines mais elles étaient toutes trop grosses donc je suis sans elles depuis longtemps !!!! Alors quand je me suis réveillé hier et que je me suis souvenu que je n’en avais pas, j’ai sorti une Carrie Bradshaw et j’ai commandé une un tas de nouvelles chaussures en ligne !!!! Mes assistants APPROCHE HUMBLING pourquoi ne voyez-vous pas simplement ce que vous pouvez trouver dans votre placard NE FONCTIONNE PLUS … J’ai choisi de SOUFFLER et devinez quoi … mes pieds montent en flèche ces jours-ci .”