Britney Spears critique ceux qui ne lui ont pas serré la main lorsqu’elle se « noyait »

. – Britney Spears a partagé un message apparemment adressé à ses proches qu’elle sent qu’ils l’ont ignorée en cas de besoin.

Dans un post Instagram vendredi soir, la chanteuse, qui a remporté une victoire judiciaire en début de semaine en obtenant son nouvel avocat dans sa bataille pour la tutelle, a critiqué ceux qui se sont prononcés en faveur de sa victoire devant le tribunal mais ne l’ont pas aidée auparavant.

“Il n’y a rien de pire que lorsque les personnes les plus proches de vous qui n’ont jamais été là pour vous publient des choses sur votre situation, quelle qu’elle soit, et parlent moralement pour obtenir du soutien… il n’y a rien de pire que ça !!! Comment les gens osent-ils vous aimez le plus dire n’importe quoi … ont-ils tendu la main pour me prendre au MOMENT !!! ??? MATIÈRE … avez-vous tendu la main quand je me noyais ???? Encore une fois .. . NON », a écrit Spears. “Si vous lisez ceci et que vous savez qui vous êtes… et que vous avez en fait le culot de dire quelque chose sur ma situation juste pour sauver la face publiquement ! Si vous allez publier quelque chose… s’il vous plaît arrêtez l’approche moralisatrice quand tu es si loin du truc moral que c’est même pas drôle…”.

Spears n’a spécifiquement mentionné personne par son nom dans le message.

Samedi, dans un post Instagram ultérieur, la chanteuse a écrit un long message sur les nombreuses vidéos qu’elle publie d’elle-même en train de danser. Dans sa légende, elle a écrit: “Pour ceux d’entre vous qui choisissent de critiquer mes vidéos de danse … écoutez, je ne me produirai pas sur scène de sitôt avec mon père gérant ce que je porte, dis, fais ou pense !! ! !!! Je fais ça depuis 13 ans. Je préfère partager des vidéos OUI depuis mon salon plutôt que sur scène à Vegas où certaines personnes étaient si loin qu’elles ne pouvaient même pas me serrer la main et j’ai terminé jusqu’à obtenir un effet de contact avec la marijuana tout le temps. “

Il a poursuivi en écrivant: “Cette tutelle a tué mes rêves.”

Lors d’une audience mercredi, Spears a qualifié la tutelle sous laquelle elle vit depuis près de 13 ans de “cruauté sanglante”, décrivant de graves limitations sous lesquelles elle vit, comme ne pas pouvoir prendre une tasse de café.

“Si ce n’est pas de l’abus, je ne sais pas ce que c’est”, a déclaré le chanteur.

Spears a déclaré qu’elle voulait que son père, Jamie Spears, arrête le co-gardien de sa succession de 60 millions de dollars et soit accusé d’abus.

“Je veux porter plainte contre mon père aujourd’hui”, a déclaré Britney Spears au tribunal par téléphone lors de l’audience, fondant parfois en larmes. « Je veux une enquête sur mon père.

Mathew Rosengart, le nouvel avocat du chanteur, a exhorté mercredi Jamie Spears à démissionner volontairement de son poste de tuteur.

“C’est mieux pour le quartier”, a déclaré Rosengart, un ancien procureur fédéral, en dehors du tribunal. “Nous agirons rapidement et agressivement pour son renvoi. La question demeure, pourquoi est-il impliqué ? Il devrait démissionner volontairement parce que c’est ce qui est dans le meilleur intérêt de la salle.”

Vivian Thoreen, l’avocate de Jamie Spears, a déclaré devant le tribunal qu’il ne démissionnerait pas.

Une autre audience de tutelle est prévue le 29 septembre.

Spears a conclu son article vendredi avec un message de soutien aux autres.

“Si vous lisez ceci aujourd’hui et que vous pouvez vous identifier … désolé parce que je sais ce que c’est”, a-t-il écrit. “Je t’envoie mon amour !!!!

