Britney Spears critique Diane Sawyer et son interview de 2003. La chanteuse de 40 ans a partagé un long message – déjà supprimé – sur son Instagram à propos de cette fameuse interview qu’elle a faite il y a 18 ans avec le journaliste d’ABC où elle l’a fait pleurer.

Ce lundi, Britney a parlé de cette interview qui a eu lieu après sa rupture avec Justin Timberlake et a également révélé pourquoi elle n’avait pas l’intention de repartir en tournée, rapporte People.

« Osons-nous oublier l’interview de Diane Sawyer dans mon appartement il y a près de 20 ans ? » Britney a écrit. « Qu’est-ce que c’était que « vous êtes sur la mauvaise voie » ? Putain… et fais moi pleurer ??? » « Sérieusement… j’ai vécu dans mon appartement pendant un an et je n’ai jamais parlé à personne… mon manager a mis cette femme dans ma maison et m’a fait lui parler à la télévision nationale et elle m’a demandé si j’avais un problème de shopping !!! Quand ai-je eu des problèmes d’achat ? »

A cette époque, Britney faisait du shopping… tout le temps. Tout le monde a dit qu’il avait un problème d’achat !

Britney a également parlé de sa célèbre rupture avec Justin Timberlake en 2002 et à quel point elle a continué à être choquée et « n’a jamais parlé à personne pendant longtemps ».

« Une chose que je n’ai jamais partagée quand j’ai eu cette rupture il y a des années, c’est que je ne pouvais plus parler après cela. J’étais sous le choc… très bas de mon père et de trois hommes qui se sont présentés à ma porte alors que je ne pouvais pas parler… deux jours plus tard, ils ont mis Diane Sawyer dans mon salon… ils m’ont forcé à parler ! «

Britney dit qu’elle était un bébé à l’époque, mais maintenant elle sait comment se défendre.

« Elle a dit ‘une femme ou une fille’… elle pourrait dire maintenant ‘Madame, je suis une salope catholique !!! » Britney a écrit en faisant référence à l’une des questions de Sawyer dans l’interview. À la question de savoir si elle avait un « problème d’achat », Spears a déclaré qu’elle pouvait dépenser autant d’argent qu’elle le souhaitait. « Elle peut embrasser mon cul blanc », a-t-il écrit au journaliste d’ABC.

Le père de Britney, Jamie Spears, a nié par l’intermédiaire de son avocat qu’il était impliqué dans l’entretien avec Sawyer, affirmant qu’il n’avait rien à voir avec ces plans, selon le site Web.

Dans son message, Britney a raconté comment elle avait pu obtenir 300 $ au guichet automatique et qu’elle était fière de ce moment, expliquant qu’elle était peut-être un peu gênée de partager cette nouvelle.

«Je suis plus gêné pour ma famille d’avoir codifié le fait que je n’ai pas été autorisé à avoir de l’argent pendant si longtemps lorsque je me suis cassé les fesses en travaillant pour eux. J’ai honte de l’état de Californie pour avoir permis à mon père de me faire travailler aussi dur qu’il m’a fait travailler toutes ces années et je ne verrais jamais un centime. »

En tournée, Britney a dit qu’elle détestait ça. Elle a ensuite remercié diverses célébrités qui lui ont envoyé des cadeaux, telles que Jennifer Lopez qui lui a envoyé les talons les plus sexy, Donatella Versace qui lui a offert les robes les plus brillantes et une robe incroyable, et Betsey Johnson pour l’envoi de ses vêtements.

Il a terminé son long message – que vous pouvez lire en entier sur People – en disant qu’il avait pu acheter des chocolats, des bas et du vin avec l’argent liquide et que cela le faisait se sentir « si indépendant quand il rentrait chez lui ».

« J’espère que tout le monde passe un merveilleux Noël », a conclu Britney.

La presse est tombée sur Britney, ils ne l’ont jamais laissée seule… Je ne comprends pas pourquoi elle a supprimé le message.