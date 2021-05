Britney Spears critique les documentaires réalisés sur sa vie

Britney Spears ira au tribunal dans son affaire de tutelle 1:29

. – Britney Spears est fatiguée de tous les documentaires réalisés sur sa vie, en particulier en ce qui concerne sa tutelle ordonnée par le tribunal.

La chanteuse a posté un long message à ses plus de 29 millions d’abonnés Instagram lundi soir, écrivant en partie: «Tant de documentaires sur moi cette année avec les opinions d’autres personnes sur ma vie … Ces documentaires sont tellement hypocrites … ils critiquent les médias et puis faire de même? “.

Britney Spears ira au tribunal dans son affaire de tutelle 1:29

Spears a poursuivi: «Je ne connais pas tout le monde, mais je suis ravi de rappeler à tout le monde que même si j’ai vécu des moments assez difficiles dans ma vie … j’ai vécu des moments beaucoup plus incroyables dans ma vie et malheureusement mes amis … Je pense que le monde s’intéresse plus au négatif… ».

Ce n’est pas la première fois que Spears parle du regain d’intérêt pour sa vie à la suite d’une bataille judiciaire entre elle et son père, Jamie Spears, au sujet de sa succession de 60 millions de dollars.

Peu de temps après que le New York Times ait publié «Framing Britney Spears», la chanteuse a déclaré que bien qu’elle ne l’ait pas vu, elle a pleuré pendant deux semaines après sa sortie. Maintenant, la BBC a publié son propre documentaire intitulé «The Battle for Britney».

La prochaine audience sur sa tutelle aura lieu à Los Angeles le 23 juin et Spears devrait parler pour la première fois.

Reese Witherspoon se reflète dans Britney Spears 0:37