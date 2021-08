Britney Spears danse à Maui alors que le père Jamie révèle son intention de quitter son poste de conservateur

Britney Spears a partagé une vidéo d’elle dansant à Maui, alors que son père Jamie a révélé qu’il prévoyait de quitter son poste de conservateur légal. Dans un post sur Instagram, la pop star a montré quelques pas de danse tout en portant un short à carreaux et un haut noir. Pendant que le clip joue, il saute et Spears porte un haut blanc, puis un rouge.

Dans la légende de l’article, Spears a écrit: “Vous pouvez voir la dernière danse en haut rouge, je suis très hésitant quand je danse … mais lâcher prise, c’est la liberté !!!! Je ne sais pas exactement pourquoi je suis si prudent … c’est peut-être mon pied gauche qui s’est cassé en train de me parler !!!! Vous pouvez dire quand je me retourne mais j’espère que je vais me laisser aller à fond et suivre bientôt !!!!” Elle a également partagé que la vidéo avait été tournée à Maui.

À peu près au moment où Spears a publié la vidéo, des rapports ont commencé à émerger selon lesquels son père avait rempli les documents nécessaires pour commencer sa sortie en tant que conservateur. Jamie est le conservateur de sa fille depuis 13 ans et c’est lui qui l’a placée sous l’ordonnance juridiquement contraignante en 2008, lorsqu’elle a subi une dépression mentale et émotionnelle très publique. Au cours des derniers mois, Spears a parlé davantage de son expérience et a demandé à plusieurs reprises que Jamie soit révoqué en tant que conservateur.

Maintenant, après la pression de sa fille et du public, Jamie a accepté de se retirer. Variety rapporte que, bien que son avocat, Jamie ait déclaré qu’il ne croyait pas qu’il y ait de “motifs réels pour le suspendre ou le révoquer”. Cependant, il choisit de le faire en raison de la “bataille publique avec sa fille”, même s’il estime qu'”il est très discutable qu’un changement de conservateur en ce moment soit dans l’intérêt de Mme Spears”.

L’avocat de Jamie a ajouté: “Néanmoins, même si M. Spears est la cible incessante d’attaques injustifiées, il ne pense pas qu’une bataille publique avec sa fille au sujet de son service continu en tant que conservateur serait dans son meilleur intérêt.” Le dossier se lit comme suit : « Donc, même s’il doit contester cette requête injustifiée pour sa révocation, M. Spears a l’intention de travailler avec la Cour et le nouvel avocat de sa fille pour préparer une transition ordonnée vers un nouveau conservateur. Comme la Cour l’a probablement supposé, avant l’arrivée du nouvel avocat de Mme Spears, M. Spears avait déjà travaillé sur une telle transition avec l’ancien avocat nommé par le tribunal de Mme Spears, Sam Ingham. Spears n’a pas encore publié de déclaration officielle sur la nouvelle.