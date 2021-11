Britney Spears danse avec Sam Asghari pendant la soirée après le conservatoire

Britney Spears et Sam Asghari a eu une soirée rendez-vous / soirée dansante alors qu’ils célébraient la fin de sa tutelle.

@samasghari / Instagram

Brit et Sam se cognaient dans la voiture sur le chemin du dîner … avec Britney défiant son petit ami de se déplacer derrière le volant. Sam oblige avec réserve. BTW … ils jouent « Pump Up the Jam » de Technotronic. Britney a commencé à chanter « Push It » de Salt-N-Pepa.

Ils se sont retrouvés à WeHo at Catch – l’un des 5 restaurants de LA où les célébrités savent toutes qu’elles SERONT accueillies par des paparazzi – et les caméras étaient bien là. Britney s’est baissée sur le siège passager pour éviter les lentilles et portait un masque de ski en entrant dans le restaurant.

Le couple avait beaucoup à célébrer. Comme vous le savez, la conservation de près de 14 ans a pris fin brutalement vendredi, quand le juge l’a mis fin.

Sam et Britney étaient tout au sujet de la conduite pendant le week-end. Elle roulait dans sa Mercedes et il conduisait une Ford Mustang d’époque.

SEPTEMBRE 2021 @britneyspears / Instagram

Pas encore de mot sur quand ils vont faire le nœud. Sam a proposé à Britney en septembre, mais tous les plans de mariage étaient mettre en attente jusqu’à la fin de la tutelle. Maintenant, ils ont un chemin clair.

TMZ a cassé l’histoire, ils sont aux premiers stades de la recherche de une nouvelle maison.