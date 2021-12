Britney Spears danse et tourne de joie en savourant la liberté | INSTAGRAM

Après avoir passé près de 12 ans de sa vie dans une liberté limitée, Britney Spears est plus contente que je ne le ferai jamais et que je le montrerai à travers leurs réseaux sociaux, savourant cette liberté dont j’avais tant envie.

Cette fois la belle chanteuse américaine a décidé de mettre en ligne une vidéo dans laquelle il apparaît en train de tourner et de danser devant la caméra de son téléphone portable, en écoutant une chanson qu’il adore Lenny Kravitz, appréciant qu’elle puisse déjà faire ce qu’elle veut.

La vidéo a beaucoup attiré l’attention de ses fans qui ne lui ont donné aucun like, ils ont conduit à cette publication plus de 440 000 likes et ont également été remplis de commentaires où ils mettent en évidence ce que content vous voyez, vous demandant de garder cette jolie personnalité que vous avez.

Les internautes n’arrêtent pas de lui souhaiter de bonnes ondes dans sa pièce de divertissement, tous heureux de la voir si heureuse et libre, une situation qui maintenait ses followers dans une angoisse qui semblait ne pas avoir de fin.

Il faut se rappeler qu’à cette époque Britney a déjà 40 ans, l’âge qu’elle a récemment tourné, ainsi que le fait qu’elle est également fiancée à l’entraîneur personnel Sam Asghari, qu’elle s’apprête à épouser très prochainement.

CLIQUEZ ICI POUR VOIR LA VIDEO AMUSANTE DE SPEARS



Britney Spears ne cesse de montrer son bonheur face à cette vie de liberté tant attendue.

Elle a déjà avoué qu’elle n’inviterait aucun de ses proches à cette cérémonie, un fait qui ne lui paraît pas étrange, et encore moins après que Jamie Spears l’ait gardée pratiquement sous contrôle pendant si longtemps.

L’artiste ne pouvait même pas utiliser librement ses interactions sur les réseaux sociaux, elle ne pouvait pas non plus rencontrer qui que ce soit ou ne pouvait pas décider quel concert elle donnerait ou où elle se produirait.

C’est pourquoi maintenant elle ne cesse de profiter de cette liberté qui la rend si heureuse, qui l’a fait danser et tourner avec toute l’énergie possible, libérant toute cette anxiété qui s’est peut-être accumulée pendant tout ce temps.