Britney Spears, des chiens disparus et une altercation avec sa femme de ménage de longue date au cœur de l’enquête policière

Il y a quelques jours, la nouvelle a éclaté que Britney Spears aurait été impliquée dans une altercation avec sa femme de ménage, une femme qui travaillait pour la chanteuse depuis longtemps. À l’époque, il a été allégué qu’il y avait eu un incident concernant ses chiens et que la police avait été appelée pour enquêter. Maintenant, les détails de l’histoire sont dévoilés et il semble que les chiots de Mme Spears aient disparu plus tôt ce mois-ci, lors d’un incident dont elle accuserait le père Jamie Spears.