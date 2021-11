Britney Spears dit que les fans lui ont sauvé la vie dans un message vidéo émouvant après la fin de la conservation

Britney Spears remercie les fans impliqués dans le mouvement #FreeBritney pour lui avoir sauvé la vie quelques jours après la fin de sa tutelle de 13 ans. Dans sa première déclaration vidéo sur Instagram depuis qu’un juge a ordonné la fin de la tutelle vendredi, la pop star a crié le mouvement #FreeBritney spécifiquement pour sensibiliser à sa situation.

« Le mouvement #FreeBritney — vous êtes rock », a déclaré le chanteur de « Toxic ». « Honnêtement, ma voix a été étouffée et menacée pendant si longtemps, et je n’ai pas pu parler ou dire quoi que ce soit … Je pense honnêtement que vous m’avez sauvé la vie, d’une certaine manière. 100 pour cent. » La tutelle de Spears a été mise en place en 2008 et a vu son père, Jamie Spears, prendre le contrôle de l’ensemble de sa succession.

« Je suis dans la tutelle depuis 13 ans. C’est très long pour être dans une situation dans laquelle vous ne voulez pas être », a poursuivi Spears dans sa vidéo, qui, selon elle, n’était qu’un « indice » de ce qu’elle dirait sur un prochain révélateur avec Oprah. Ce sont les « petites choses » qui font la plus grande différence, a poursuivi l’artiste « surprotégée », d’avoir les clés de sa voiture et de posséder une carte de guichet automatique, « voir de l’argent pour la première fois » et « être capable d’être indépendant et de se sentir comme une femme. »

Spears a poursuivi qu’elle espérait que son histoire « aurait un impact et apporterait des changements au système corrompu » des tutelles. « Je ne suis pas ici pour être une victime », a-t-elle ajouté. « J’ai vécu avec des victimes toute ma vie d’enfant, c’est pourquoi je suis sorti de chez moi et j’ai travaillé pendant 20 ans… Je suis ici pour défendre les personnes atteintes de vrais handicaps et de vraies maladies. »

Dans la légende de Spears, elle a qualifié sa tutelle de « démoralisante et dégradante », affirmant que les membres de sa famille « devraient tous être en prison » pour des « mauvaises choses » non mentionnées qu’ils lui ont faites au fil des ans, y compris sa « mère à l’église » Lynne Spears. « Je suis habituée à garder la paix pour la famille et à me taire… mais pas cette fois… », a-t-elle conclu. « Je n’ai PAS OUBLIÉ et j’espère qu’ils pourront lever les yeux ce soir et savoir EXACTEMENT CE QUE JE VEUX !!!! »