Britney Spears dit que sa famille l’a blessée plus profondément que nous ne le pensons

Britney Spears a plus à soulager en ce qui concerne sa famille – qui, selon elle, a causé un préjudice irréparable … sur lequel elle ne va plus se taire.

La chanteuse s’est adressée à IG lundi avec un message pas si cryptique … qui visait directement ses proches par le sang, semble-t-il. Elle explique comment chaque personne à qui elle s’est ouverte l’abandonne immédiatement en cas de besoin – qu’elle trouve foutu et qu’elle en a fini.

Elle ajoute : « Ce message s’adresse à ma famille… pour m’avoir blessé plus profondément que vous ne le saurez jamais !!! Je sais que la tutelle est sur le point de se terminer mais je veux toujours justice !!! Je n’ai que 5’4 » et j’ai joué la plus grande personne toute ma vie… tu sais à quel point c’est dur ??? »

On ne sait pas exactement de qui il s’agit, en soi, mais cela semble peut-être être pour sa sœur cadette, Jamie Lynn, qui a été faire les gros titres ces derniers temps… et pas pour de bonnes raisons.

Comme nous l’avons signalé … JLS subit une forte pression pour avoir publié un livre juste après le drame de la tutelle de son frère aîné, que beaucoup trouvent exploiteur. Britney semble également d’accord avec cela – et a lancé un coup de semonce plus large contre sa progéniture … en disant ils feraient mieux de prier elle ne fait pas d’interviews, où elle pourrait vraiment tout renverser.

Et, bien sûr, Britney a déjà exprimé sa colère envers ses parents, Jamie et Lynne Spears, donc sa référence à la « famille » semble globale.

BTW, Brit continue d’utiliser la danse comme véhicule pour s’exprimer et s’exprimer – sa dernière offre vient avec l’aide de Whitney Houston.