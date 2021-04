Britney Spears dit qu’elle a pleuré pendant des semaines après le documentaire sur sa vie

Britney: J’ai pleuré deux semaines après avoir regardé Framing Britney Spears 2:10

. – La superstar de la pop Britney Spears a déclaré que le récent documentaire explorant sa carrière et sa bataille de haut niveau avec son père pour la tutelle de son domaine l’avaient amenée aux larmes.

«Framing Britney Spears», diffusé en février, décrit la vie traumatisante de la chanteuse sous les projecteurs du public et se penche sur la tutelle légale qui donne à son père, Jamie Spears, le pouvoir sur ses finances et ses affaires personnelles.

En réponse au documentaire, Spears a déclaré à ses 29 millions d’abonnés Instagram mardi soir qu’elle avait « pleuré pendant deux semaines » après la diffusion.

« Il y a toujours eu beaucoup de spéculations sur ma vie, elle a été observée et jugée – vraiment toute ma vie! », A-t-il écrit dans un post avec une vidéo dans laquelle il danse sur la chanson d’Aerosmith « Crazy » chez lui.

Puis le chanteur de 39 ans a écrit: «J’ai été exposé toute ma vie à jouer devant des gens! Il faut beaucoup de force pour FAIRE CONFIANCE à l’univers avec votre vrai point faible car les médias m’ont toujours tellement jugé, insulté, embarrassé … Et ils continuent de le faire à ce jour! Alors que le monde continue de tourner et que la vie continue, nous restons aussi fragiles et sensibles que les gens!

Britney a déclaré qu’elle n’avait pas vu le documentaire en entier, mais qu’elle était « gênée » par la façon dont elle était représentée.

«Je n’ai pas regardé le documentaire, mais d’après ce que j’en ai vu, j’ai été gêné par la lumière dans laquelle ils m’ont mis. J’ai pleuré pendant deux semaines et bon, je pleure encore parfois », a-t-il dit.

Samantha Stark, la réalisatrice du documentaire du New York Times, a déclaré le mois dernier à Entertainment Tonight que son équipe avait «tout essayé» pour obtenir une interview avec Britney Spears, mais n’avait abouti à rien.

Après avoir discuté du documentaire, Britney a déclaré dans son post Instagram: «Je fais ce que je peux dans ma propre spiritualité avec moi-même pour essayer de maintenir ma propre joie, mon amour et mon bonheur! La danse me rend heureuse tous les jours! Je ne suis pas ici pour être parfait, parfait c’est ennuyeux, je suis ici pour transmettre la spiritualité! «

CNN a contacté les représentants de Spears pour obtenir de plus amples commentaires.

Le chanteur est sous tutelle ordonnée par le tribunal depuis 2008, après une série de problèmes personnels qui se sont révélés.

Lors d’une audience de tutelle en novembre, son avocat, Samuel D. Ingham III, a demandé à un juge de Los Angeles de retirer le père de Spears de son rôle. Il a déclaré que le chanteur ne reviendrait pas sur scène tant qu’il continuerait à contrôler sa fortune.

Spears demande que Jodi Montgomery, tutrice temporaire de sa succession nommée en 2019, devienne sa tutrice personnelle permanente.