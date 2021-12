Britney Spears dit qu’elle n’est pas prête à retourner dans l’industrie musicale, la qualifie de terrifiante – Las Noticias de Chihuahua – Intrelíneas

Dans un « post » publié sur son Instagram mardi, Britney Spears a expliqué pourquoi elle n’était pas disposée à retourner immédiatement dans l’industrie de la musique, notant que la période de tutelle lui avait fait peur des affaires et des gens.

«Je voulais être gentil, mais ce qu’ils ont fait à mon cœur était impardonnable. Pendant 13 ans, j’ai demandé à être autorisé à interpréter de nouvelles chansons et des remixes de mes anciennes chansons, […] mais ils m’ont toujours dit non », a expliqué le chanteur.

« C’était un piège pour me faire échouer », écrit-il. «Tant de temps perdu juste pour m’embarrasser et m’humilier et je suppose que la plupart des gens trouvent maintenant étrange pourquoi je ne fais même plus ma musique. Les gens n’ont aucune idée des choses horribles qu’ils m’ont faites personnellement et de ce que j’ai vécu. J’ai peur des gens et des affaires. Ils m’ont vraiment fait mal », a déclaré Spears.