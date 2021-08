Britney Spears dit qu’elle réduit les réseaux sociaux après le récent revers de la conservation

Pendant ce temps, alors que Britney est peut-être en pause de son Instagram, il y a eu des allers-retours entre l’avocat de Britney Spears et sa tutelle, y compris les commentaires de son père et de Jodi Montgomery. Du côté de Spears, Matthew Rosengart a soutenu : «[She] continue de subir un préjudice continu chaque jour où M. Spears reste en place en tant que conservateur du domaine – émotionnellement, psychologiquement et financièrement. Du côté de la tutelle, Montgomery et Jamie Spears ont affirmé qu’ils étaient préoccupés par son état de santé mentale actuel, bien qu’apparemment le père de Britney ait fait des commentaires sur le fait de mettre la chanteuse en “attente involontaire 5150”, avec laquelle Montgomery n’est pas d’accord.