Britney Spears en colère appelle maman le cerveau derrière sa fonction de conservateur

Britney Spears a été clair mardi soir … son animosité pour sa mère est au moins aussi profonde qu’elle le fait envers son père.

Britney a fait rage contre Lynne Spears, l’appelant le cerveau derrière la tutelle. Dans une photo qui touche les deux parents, Britney a déclaré: « Mon père n’est pas assez intelligent pour penser à une tutelle », ajoutant: « …ce que les gens ne savent pas, c’est que ma mère est celle qui lui a donné l’idée . »

C’est vrai… Lynne est celle qui a en fait conçu la tutelle temporaire après la deuxième incarcération psychiatrique 5150 involontaire de Britney.

Et, fidèle à son thème au cours des derniers mois que sa famille la suçait, elle a déclaré: « Cela fait 13 ans … C’était une entreprise familiale avant, ce n’est plus ça. »

Et puis, elle regarde vers l’avenir… « Je suis née aujourd’hui parce que j’arrive à SOURIRE… alors merci d’être sortie de ma vie et de m’avoir enfin permis de vivre la mienne ! PS est-ce que je sais à quel point j’ai l’air méchant ? Oui… je le fais à 100 milliards de pour cent. »

Elle a pesté non seulement contre sa mère, mais contre son ancien chef d’entreprise, Lou Taylor, dont beaucoup à l’intérieur disent que c’est elle qui tire les ficelles … « Elle a secrètement ruiné ma vie, et oui, je vais l’appeler ainsi que Lou Taylor. attitude et allez vous faire foutre. Vous savez exactement ce que vous avez fait. «

Britney a supprimé le message plusieurs heures plus tard, mais c’est le plus vieux truc du livre une fois qu’il est sorti.

Le juge dans son affaire de tutelle tiendra une audience mardi prochain, et il est possible que la tutelle prenne fin à ce moment-là. D’autre part, le juge pourrait commander une évaluation mentale… quelque chose que Britney ne veut PAS.