Britney Spears enlève tous ses vêtements en photos pour Instagram

Depuis quelques semaines, elle profite de sa liberté | .

Britney Jean Spears est son nom complet | PA

Britney Spears a maintenant 40 ans | PA

L’interprète de « Up I Did It Again » Britney Spears a laissé tout Internet sans voix, puisqu’elle apparaît totalement « gratuite », pour la belle chanteuse la Photos que vous avez partagé reflètent votre liberté totale.

Il ne fait aucun doute que l’une des nouvelles qui a le plus ému les internautes a été la Britney Spears a réussi à mettre fin à la tutelle qui l’a limitée pendant 13 ans, la privant de nombreuses libertés qui se présupposent aujourd’hui en gros.

La chanteuse, compositrice, actrice, créatrice de mode, danseuse et femme d’affaires américaine a fait sensation sur Instagram et Twitter.

Dans les deux images qu’il a partagées, il apparaît vêtu seulement d’une paire de bas blancs qui atteignent juste ses cuisses, à partir de là il est complètement au naturel.

Britney Spears adore montrer sa silhouette dans son contenu sur les réseaux sociaux | Britneyspears instagram

Avec quelques autocollants, il a recouvert ses parties, afin d’éviter une éventuelle suppression de son contenu par Instagram.

Il est évident que les photos ont été prises dans sa propre chambre, celle-ci compte déjà près d’un demi-million de cœurs rouges qui se traduisent par les fameux likes en forme de cœur.

L’énergie d’une femme libre ne s’est jamais sentie aussi bien », a déclaré Britney Spears.

Avec une de ses mains elle prend les photos devant le miroir et avec la seconde elle couvre une partie de ses charmes supérieurs, à partir de là elle utilise des autocollants pour se couvrir.

Malgré que Britney Spears bloqué les commentaires de sa publication, cela n’a pas empêché les internautes de donner leur avis sur ces photos dans le célèbre service de microblogging, on parle de Twitter.

Étonnamment, elle a reçu un grand soutien de ses fans, qui sont un peu tristes d’avoir bloqué les commentaires et ne peuvent pas lui dire qu’elle est belle et comme une reine, heureuse de sa liberté totale et que maintenant elle peut s’exprimer pleinement et faire n’importe quoi elle veut.

D’autres ont déclaré qu’ils savaient déjà que la chanteuse aimait montrer son corps et c’est quelque chose qu’elle fait depuis des années, si vous vous souvenez de la vidéo officielle de Toxic, dans l’une des scènes, elle apparaît portant seulement quelques pierres brillantes collées sur elle. corps.

Ella misma reveló que no llevaba nada puesto además de estos cristales brillantes, esto no solo lo hemos visto en dicho video, existen fotos y demás, en donde aparece siempre luciendo su figura con un poco de picardía y sus fans se lo aplauden porque ya conocen leurs goûts.