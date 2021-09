Britney Spears envisage de signer un contrat de mariage, son 3e mariage

Cela fait quelques semaines que la belle chanteuse américaine Britney Spears nous a surpris en apprenant qu’elle est à nouveau fiancée, cette fois avec Sam Asghari et étant son troisième mariage beaucoup vous recommandent de signer un accord prénuptial avant que quelque chose de négatif ne puisse arriver.

La célèbre chanteuse n’a pas voulu prêter attention à ces commentaires, mais maintenant elle a annoncé qu’elle la protégeait fortune et ses intérêts dans ce qui est son troisième mariage.

Selon certains médias de divertissement américains, Britney Spears travaille déjà avec son avocat Matthew Rosengart, qui est en charge de l’examen de son dossier de tutelle et qui se fait également un avocat afin que écrivez les une entente prénuptial.

Cependant, à l’heure actuelle, la communication directe avec le tuteur légal de son patrimoine bien que dans des circonstances normales ce ne serait pas comme ça, mais grâce à la relation que Britney entretient avec son père pour le moment, tout devra être ainsi, jusqu’à présent il pourrait interférer avec la consommation de ce contrat.

Par conséquent, votre avocat a proposé un tuteur temporaire afin que les choses puissent rester sur la bonne voie et que le cordon prononciation puisse être signé avant la fin de votre dossier de tutelle.

Britney Spears avec son fiancé.

Étant donné qu’à l’heure actuelle, Mme Spears et son père n’ont pas de communication, l’application recherchera un remplaçant afin qu’il y ait la possibilité de négocier et de conclure le contrat et de se mettre d’accord sur ce qui est le mieux pour Mme Spears.

Ces moments pourraient être la lumière que Britney Spears recherchait pour reprendre le contrôle de sa vie et de sa carrière puisque son père a déposé une requête pour ne plus avoir la tutelle légale d’elle et cela pourrait enfin être la fin de cette affaire controversée.

Nous continuerons à guetter la princesse de la pop et nous commenterons tout ici dans Show News, l’avancée de l’affaire et si l’accord est signé, nous espérons que le troisième fera le charme de cette belle femme qui a s’est tant battue pour atteindre son bonheur.

Alphonse Tirado

