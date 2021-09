Britney Spears est actuellement fiancée à BF Sam Asghari, confirme TMZ

— Des sources proches de Britney et ayant une connaissance directe disent à TMZ … ce n’est pas une blague. Britney est, en effet, fiancée. On nous dit qu’il s’agit d’une bague en diamant Neil Lane… qui est haut de gamme.

— Le gérant de Sam, Brandon Cohen, raconte TMZ… Sam a proposé à Britney dimanche à son domicile. On nous dit aussi Romain Malayev de Forever Diamonds à New York est le créateur de la bague.

Cohen ajoute : “Le couple a officialisé sa relation de longue date aujourd’hui et est profondément touché par le soutien, le dévouement et l’amour qui leur ont été exprimés.”

En attente de votre autorisation pour charger le média Instagram.

Le bijoutier a également participé à l’excitation, publiant un gros plan de ce qu’il y a exactement sur la main de Britney – un rocher d’enfer si nous en avons déjà vu un – et a eu des mots touchants pour eux. RMOFD a déclaré: “La pensée et les détails que Sam a mis dans cette bague ont rendu le processus de conception si spécial pour Roman et notre équipe. En l’honneur de la Lionne elle-même, nous appelons ce magnifique cadre The Britney.”

Britney Spears‘ mon petit ami était, en effet, en train de faire du shopping pour poser la question – du moins c’est ce qu’elle dit … parce que Brit annonce au monde QU’ILS SONT ENGAGÉS !

BS vient d’annoncer la nouvelle sur Instagram, en publiant une vidéo d’elle montrant l’énorme rocher sur CE doigt, avec Sam Asghari à côté d’elle. Sa légende dit tout… “Je n’arrive pas à y croire ️!!!!!!”

Lire du contenu vidéo

@britneyspears / Instagram

Dans la vidéo, Sam demande si elle aime ça… et Britney approuve en criant “OUI !!!” et lui donner un bisou sur la joue. C’est étrange cependant … la bague saute de l’annulaire gauche vers la droite dans le même mash-up qu’elle a jeté ensemble – c’est peut-être juste un truc de caméra étrange.

En tout cas… tous les bijoux en lisant nous avons vu Sam faire ces derniers temps était évidemment pour ce moment – ​​et même s’il a affirmé que son IG avait été piraté quand le prétendu diamant est apparu sur son histoire… il semble qu’il y avait une part de vérité après tout.

Sam a posté une photo de lui-même pour prouver apparemment que, oui, ils prévoient effectivement de se marier – et Britney avait elle-même un petit message pour son annonce IG.

C’est quelque chose que le couple de longue date dit vouloir depuis un bon moment maintenant – mais Britney a allégué les contraintes de la tutelle ne lui a pas permis de se marier son petit ami de plusieurs années … juste une des nombreuses raisons pour lesquelles elle a demandé sa dissolution.

SAM A BRITNEY UNE BAGUE AVEC LE MOT LIONESS DANS UN POST MAINTENANT SUPPRIMÉ pic.twitter.com/KEgN2EegwE – Compte de fan (@TheSpearsRoom) 10 septembre 2021 @TheSpearsRoom

On ne sait pas s’il s’agit simplement d’une cérémonie ou de la vraie affaire – elle n’a toujours pas été libérée de la tutelle, malgré Jamie lui demander formellement obtenir le kibosh, donc le temps nous dira ce que cela signifie réellement.

Pourtant, les félicitations s’imposent. Au couple heureux !!!

Publié à l’origine – 15h29 PT