Britney Spears est-elle gratuite ? Oui, et elle est folle comme l’enfer – Les dernières

Britney Spears est-elle gratuite ? Oui, une tutelle de 13 ans a été résiliée par un juge.

Vendredi 12 novembre, la juge Brenda Penny de la Cour supérieure de Los Angeles a traité la requête de Spears visant à mettre fin à la tutelle. La pop-star peut désormais reprendre le contrôle de sa santé, de son travail et de sa succession estimée à 60 millions de dollars. Son avocat Mathew Rosengart a travaillé pour mettre fin à la tutelle à sa guise.

« La prochaine étape pour Britney – et c’est la première fois que cela peut être dit depuis une décennie – dépend d’une seule personne : Britney », a déclaré Rosengart lors d’une conférence de presse devant le palais de justice. Des milliers de fans se sont rassemblés devant le palais de justice pour célébrer la victoire avec l’idole de la pop. « Bon Dieu, j’aime tellement mes fans, c’est fou », a écrit Spears sur Twitter. « Meilleur jour de ma vie. »

Certains rapports suggèrent que Spears ne se repose pas sur ses lauriers maintenant qu’elle a repris le contrôle de sa vie. Des sources proches de son cas disent que la femme de 39 ans a embauché un juricomptable et a l’intention de poursuivre son père pour abus de tutelle.

« Elle reproche à son père d’avoir, effectivement, ruiné sa vie au cours des 13 dernières années », a déclaré cette source au Daily Mail. Mais Britney Spears a fait connaître ses sentiments sur l’arrangement sur Instagram. En fait, Spears elle-même reproche à sa mère d’avoir donné à son père l’idée de la mettre sous tutelle en premier lieu.

« Au moment où je souris et que je réalise que je ne l’ai pas fait depuis très longtemps, ma mère s’inquiète tellement et dit » tu agis bizarrement, qu’est-ce qui ne va pas chez toi ? » Je dis : ‘Bonjour, je m’appelle Britney Spears, ravie de vous rencontrer enfin !' »

« Avant d’aller plus loin, pardonne-moi d’avance, ça fait 13 ans et je suis un peu rouillé. C’était une entreprise familiale avant, ce n’est plus ça. Je suis née aujourd’hui parce que je souris, alors merci d’être sortie de ma vie et de m’avoir enfin permis de vivre la mienne. Pssst, est-ce que je sais à quel point j’ai l’air méchant ? Oui, je le fais à 100 milliards de pour cent.

« Mon père a peut-être commencé la tutelle il y a 13 ans, mais ce que les gens ne savent pas, c’est que c’est ma mère qui lui a donné l’idée !!! », a écrit Britney Spears sur Instagram.

«Je ne récupérerai jamais ces années, elle a secrètement ruiné ma vie. Et oui, je vais l’appeler, elle et Lou Taylor, alors prends ton attitude de « je n’avais aucune idée de ce qui se passe » et va te faire foutre. Vous savez exactement ce que vous avez fait. Mon père n’est pas assez intelligent pour penser à une tutelle.

Des sources proches de la chanteuse disent qu’elle portera plainte très prochainement contre Jamie Spears. M. Spears a nié tout acte répréhensible dans la gestion de la succession de sa fille. Jusqu’à présent, l’avocat de Spears n’a fait aucun commentaire sur son intention de poursuivre son père. « C’est à Britney de décider. Mais nous aimerions quand même l’avoir [Jamie] sous serment et l’interroger.