Britney Spears est enfin libre après 13 ans sous la tutelle de son père

Enfin, après plus de 13 ans passés sous la tutelle tutelle légale De son père, la célèbre chanteuse Britney Spears est enfin libre et tout le monde fait la fête, car c’était un sujet qui inquiétait des millions de personnes.

Comme vous vous en souvenez peut-être, le père de Britney, James Spears, a demandé la tutelle de la chanteuse en 2008 et à partir de ce moment, il a contrôlé sa vie.

C’est ainsi que la tutelle de Britney Spears a pris fin après 13 ans, comme l’a déterminé un tribunal californien, puisque l’interprète de « Baby one more time » a vécu sous la tutelle de son père Jamie Spears, qui a gardé le contrôle de ses finances et de sa vie personnelle. .

Selon Variety, ce vendredi a été l’audience la plus cruciale pour la chanteuse, puisque la juge de la Cour supérieure du comté de Los Angeles, Brenda Penny a accepté la demande de Britney Spears de culminer avec la tutelle, la chanteuse a donc légalement triomphé.

Après avoir supervisé sa tutelle pendant 13 ans, le père de la chanteuse a été licencié le 29 septembre lorsque le juge Penny l’a rapidement suspendu, déclarant que la situation actuelle de la chanteuse était intenable.

Il est à noter que c’est lors de l’audience de septembre que le juge Penny a nommé John Zabel, un comptable, pour assumer temporairement le contrôle du domaine et travailler aux côtés de Jodi Montgomery, qui gère le bien-être quotidien et les décisions médicales de la pop star. .

Avec un peu de recul, c’est en 2008 que le tribunal de Los Angeles a accordé la tutelle ou la curatelle de Britney Spears à son père Jamie Spears après avoir déclaré que la chanteuse ne pouvait pas prendre de décisions par elle-même, ni satisfaire adéquatement ses besoins personnels, en plus d’être incapables de gérer leurs propres ressources financières.

Cependant, l’interprète de Toxic a exprimé son désaccord avec ladite tutelle pendant plus de sept ans, car elle la jugeait trop oppressante et contrôlante car elle était entourée d’éléments de sécurité tout le temps et ses cartes de crédit étaient contrôlées par son assistante et sa même équipe.

La bataille entre Britney et son père était restée silencieuse pendant des années, cependant, il a été révélé que depuis 2014, la chanteuse a demandé aux autorités de révoquer son père en tant que curateur pour sa consommation d’alcool et le contrôle constant exercé sur celle-ci.